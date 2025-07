Game, set e match in trasferta al mare: tentazioni in bikini

Ha rinunciato a partecipare a Wimbledon e si è concessa delle vacanze roventi per consolarsi: in bikini non ha rivali, è davvero una bomba.

L’infortunio all’anca le ha guastato la festa non solo a Berlino, ma anche a Wimbledon. Ana Potapova, onde evitare di mettere a repentaglio il prosieguo della stagione e i prossimi mesi sul cemento, ha saggiamente deciso, infatti, di non partecipare allo Slam britannico. Sembra comunque che adesso stia meglio, considerando che è in vacanza e che sembra, oltretutto, spassarsela un mondo.

Una pausa che potrebbe farle solo che bene sia dal punto di vista fisico che mentale, in una fase dell’anno in cui c’è davvero un gran bisogno di ricaricare le pile e di fare il pieno di energie in vista del rush finale al di là dell’Oceano. In attesa che scocchi l’ora del cemento e degli Us Open, ad ogni modo, la bella tennista, che ha da poco divorziato dal suo collega Aleksandr Shevchenko, si sta cimentando in attività completamente diverse da quelle alle quali è abituata.

Stavolta ha lasciato a casa la racchetta per indossare maschera e boccaglio e assaporare l’ebbrezza dello snorkeling. E fin qui non ci sarebbe in realtà nulla di male, se non fosse che, nel dilettarsi nelle immersioni, è riuscita al contempo a provocare i follower e a regalare loro una fotografia di quelle che fanno venire il mal di testa.

Il bikini succinto fa venire il mal di testa: irresistibile Potapova

Ana ha colpito dritto al cuore dei suoi tifosi con la maestria che caratterizza il suo stile di gioco, ma lo ha fatto in maniera poco sportiva. Indossare un bikini di quel genere significa, infatti, voler vincere facile.

La pelle baciata dal sole, il mare e gli scogli sullo sfondo sono il contorno perfetto per le sue curve da capogiro, imprigionate in un costume da bagno che definirlo minuscolo non sarebbe del tutto corretto. Striminzito com’è, infatti, valorizza il suo corpo in maniera ineccepibile, per un risultato provocante e davvero irresistibile.

Stavolta la Potapova ha voluto giocare al gioco della seduzione, dunque, ben consapevole del fatto, probabilmente, che avrebbe vinto a mani basse e che indossandolo avrebbe fatto furore. Siamo certi, infatti, che questo scatto non sia assolutamente passato inosservato e che, in privato, sia stata riempita di cuori e di complimenti. E chissà che qualcuno dei suoi follower non riesca a fare breccia nel suo, di cuore…