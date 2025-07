Eleonora Incardona ha superato il limite: curve nella bufera

C’è un motivo ben preciso se, in questi giorni, non si parla d’altro che di Eleonora Incardona: con quell’outfit ha superato ogni limite.

Il mondo è bello perché è vario ed è proprio in virtù di questo assioma che ognuno dovrebbe essere libero di vestirsi e di agghindarsi come meglio crede. Almeno in teoria. Già, perché poi, nella pratica, siamo in realtà ben lontani da questo principio e dalla libertà tanto decantata da quella che è una delle massime universalmente più note.

Ne sa qualcosa Eleonora Incardona, tra le presentatrice più amate della divisione italiana di Dazn, che si è ritrovata, all’improvviso, nel bel mezzo di una bufera. Chi segue il calcio dovrebbe conoscerla abbastanza bene ed essere a conoscenza, per questo motivo, del fatto che il suo stile sia innegabilmente unico nel suo genere. La 34enne è una donna dotata di grande carisma, bella come il sole, con tutte le curve al punto giusto e una grande consapevolezza di sé e delle proprie “armi”.

Ama, com’è giusto che sia, valorizzare i suoi punti di forza, e lo fa indossando degli outfit abbastanza estrosi, ben diversi da quelli che siamo abituati a vedere in tv. È anche vero, però, che non è né la prima e né la sola a fare sfoggio di abiti e completi così provocanti: prima ancora di lei lo ha fatto la sua ex cognata, Diletta Leotta, e lo fanno anche molte altre presentatrice sportive, come Marialuisa Jacobelli, per esempio.

Rogne per Eleonora Incardona: “Troppo sexy”

Va da sé, dunque, che le critiche mosse nei giorni scorsi siano riferite anche a loro due, oltre che alla bella Eleonora. La giornalista dell’emittente svizzera Blue, Valentina Maceri, del resto, ha messo tutto nel calderone: quando si è trattato di sparare a zero, infatti, ha puntato genericamente il dito contro le sue colleghe italiane, salvo poi riservare un passaggio speciale alla Incardona. Ma procediamo con ordine.

L’autrice del libro F**k Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism si è detta sostanzialmente in disaccordo con il modus operandi delle sue colleghe del Bel Paese. “Il modo in cui le giornaliste si presentano in Italia è a volte al limite – ha osservato – Penso che le donne debbano essere sexy, ma sempre con stile e classe. Questo a volte manca in Italia. Qui, il principio che il sesso vende vale più di tutto“.

In una successiva intervista al Bild, ha approfondito le critiche mosse, pungolando proprio Eleonora: “Incardona si occupa principalmente di Dazn Bet, ovvero presenta le quote delle scommesse. E lo fa in modo molto sexy. A volte volgare“. Ne ha disapprovato, poi, anche il modo di condurre le interviste: “Non è opportuno parlare allo stesso livello dei giocatori e dei dirigenti”. La risposta della diretta interessata non ha tardato ad arrivare, ma non è stata “verbale”. La stella di Dazn ha replicato con il silenzio, infischiandosene e continuando ad indossare, in occasione della Coppa del mondo per club, i suoi outfit mozzafiato.