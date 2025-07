Pronostici Chelsea-Psg: quasi ammoniti plus a quota 14

Pronostici Chelsea-Psg: stasera si gioca la finale del Mondiale per Club. Ecco quattro quasi ammoniti plus per una quota clamorosa a 14 volte la posta

Ultimo atto di una stagione interminabile soprattutto per queste due squadre che non solo, al 13 luglio, devono chiudere la propria stagione. Ma che lo devono fare tra le altre cose dopo aver giocato un sacco di partite visto che entrambe hanno vinto una coppa Europea.

Chelsea e Psg insomma, oltre a pensare a quella che sarà la possibile vittoria di un trofeo che regalerebbe sicuramente una grandissima gioia, pensano anche alle vacanze. Ci sta, giustamente. E la fatica in questa sfida, soprattutto tra i londinesi (a Parigi sembrano tutti freschi) si potrebbe fare sentire. Giocatori stanchi che possono arrivare in ritardo, gente che non riesce a mettere il piede o che perde la lucidità. Sì, ce ne sono diversi, sia da un lato che dall’altro. Andiamo quindi a vedere insieme quelli che potrebbero beccarsi il giallo durante la partita.

Pronostici Chelsea-Psg: le nostre scelte

Partiamo dal Chelsea, che essendo arrivato in finale dalla parte alta del tabellone gioca “in casa”. Cucurella a sinistra è quell’uomo che ha dimostrato nel corso dell’anno di essere cresciuto in maniera esponenziale con Maresca, soprattutto in fase offensiva. Dietro, invece, ancora un poco balla e quindi attaccando attaccando, molto spesso lascia degli spazi che potrebbero essere presi a piene mani dai parigini. Ci aspettiamo quindi una partita diversa dal solito da parte sua, molto più attenta. E contro Doue, giovanissimo esterno offensivo, potrebbe andare in difficoltà e commettere almeno due falli.

Stesso discorso per Chalobah. Anche se in questo caso il centrale se la dovrà vedere con Dembele. Abile a venire fuori dalla linea difensiva e a creare gli spazi. E quando l’attaccante andrà incontro, Chalobah è quello che se lo dovrebbe andare a prendere. Un’entrata in ritardo, anche un fallo per “intimorire” l’avversario, ci può stare. Seconda scelta fatta.

In casa Psg occhio a Nuno Mendes, invece. Possiamo serenamente fare lo stesso discorso per Cucurella. E in quella zona di campo ci dovrebbe essere Pedro Neto, uno dei migliori del Chelsea in questo Mondiale. Mendes attacca spesso ma poi è il primo che va alla ricerca del pallone. E poi è anche uno che fa scintille. Insomma, quasi ammonizione sicura. Il cerchio lo chiudiamo con Doue, appunto. Quello citato prima. La sua voglia di mettersi sempre in mostra lo porta spesso a commettere delle ingenuità in fase di non possesso palla. Ingenuità che in questo caso significa andare fuori giri a arrivare in ritardo al contrasto.

Quindi, andando a ricapitolare: Cucurella quasi ammonito plus, Chalobah quasi ammonito plus, Nuno Mendes quasi ammonito plus e Doue quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 13,34 volte la posta.