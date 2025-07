L’acqua non basta a spegnere il fuoco: il lato B della tennista incanta i social

Stavolta non le è servita la racchetta per segnare il punto decisivo: è bastata una posa audace ed estremamente sensuale per lasciare tutti senza parole.

Gli irriducibili del tennis si ricorderanno sicuramente di lei. E non solo per i risultati che ha ottenuto sul campo da tennis, pochi ma strabilianti, ma anche per la sua interessantissima personalità. Una personalità esplosiva che le ha permesso di attirare i riflettori su di sé in più occasioni e anche, nel 2003, di raggiungere il suo best ranking.

A quel tempo, forte del suo talento e della sua determinazione, entrò a far parte della top 40, facendosi notare dal grande pubblico per la sua energia travolgente e per il suo tennis aggressivo. Dal punto di vista mediatico, tuttavia, è salita alla ribalta nel 2008, per una scelta controversa della quale si dibatté piuttosto a lungo. Fu quello, infatti, l’anno in cui Ashley Harkleroad, l’ex atleta di cui stiamo parlando, si assicurò il “titolo” di prima tennista al mondo ad aver posato nientepopodimeno che per Playboy.

L’esperienza maturata in quello shooting l’ha visibilmente cambiata e le ha insegnato tantissimo. Ha imparato sul campo come posare in un certo modo e come valorizzare le proprie armi con sensualità, cosa che oggi, a giudicare dagli scatti che posta quasi quotidianamente sui social, le riesce benissimo e con grande naturalezza.

La pausa relax in piscina si fa subito rovente: “paesaggio” delizioso

Oggi ha attaccato la racchetta al chiodo, quanto meno dal punto di vista agonistico, perché in realtà, poi, nel suo piccolo, continua di tanto in tanto a giocare e a mantenersi in allenamento.

La maggior parte del suo tempo la dedica perciò ai social, dove è solita postare molto spesso delle foto abbastanza provocanti e accattivanti. Come l’ultima, appunto, che ha postato sul suo profilo Instagram, nella quale appare sdraiata a pancia in giù in quella che sembrerebbe essere una vasca idromassaggio, o comunque una piccola piscina non troppo profonda.

Anche in questo scatto si è mostrata senza filtri, posando in maniera tale che fosse il suo lato B il protagonista indiscusso di una foto che, in tutta onestà, faremo fatica a dimenticare. E della quale si parlerà tanto e a lungo, proprio come, un tempo, si parlava del suo talento e del fatto che la bella americana Ashley Harkleroad fosse destinata a grandi cose.