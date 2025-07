Abbaglia e seduce: il jolly della tennista è bianco (e si vede tutto)

La tennista fa fare un “viaggio” tra le sue curve ai follower postando una fotografia in cui indossa un maliziosissimo costume di colore bianco.

La sua specialità sarà anche il doppio, ma questo non significa che non abbia altri assi nella manica. Marina Drazic, al contrario, ne ha tantissimi, al punto da essere diventata, in breve tempo, una delle figure più cruciali del tennis femminile croato. Ha impugnato la racchetta per la prima volta da giovanissima, dimostrando sin da subito di avere un grande potenziale, oltre che una predisposizione naturale per questo bellissimo sport.

I numeri, del resto, lo confermano senza se e senza ma: la nativa di Makarska ha conquistato, fino a questo momento, la bellezza di 19 titoli Itf, giocando in coppia con numerose sue colleghe e raggiungendo il successo in ben più di un’occasione. Sa fare squadra ed ha un talento innato, ragion per cui è evidente che il denominatore comune di queste coppie vincenti sia stato, nella maggior parte dei casi, proprio lei. Lei, sì, che si è adattata a qualunque superficie e che non si è mai fermata davanti alle avversità.

Le vittorie più importanti sono anche le più recenti: nel 2022 ha vinto ad Antalya e a Monastir, l’anno dopo ha incantato l’Italia affermandosi a Santa Margherita di Pula, senza perdere neanche un set. Anche in questa stagione sta incantando tutti e chissà che i prossimi mesi non le riservino ancora qualche altro colpo di scena degno di nota.

Il bianco modella, ma le sue curve sono già scolpite

Lei, d’altra parte, riserva praticamente ogni giorno ai suoi follower nuove sorprese, per cui le piacciono i plot twist e gli avvenimenti inaspettati.

Chi mai si sarebbe aspettato, a tal proposito, che nelle scorse ore la dolce tennista croata potesse irrompere sui social network e sedurre tutti con la sua bellezza incredibilmente magnetica? Nessuno, probabilmente, visto che Mariana è molto focalizzata sul tennis e che non è certo un’habitué degli scatti da modella o delle foto particolarmente sexy. Eppure, stavolta ha voluto concedersi un colpo di testa e, in tutta onestà, non ci sarà nessuno che si rammarichi di ciò.

“Voglio essere ricordata per il tennis, ma non scarto il potere d’immagine”, ha detto qualche tempo fa. E, fedelissima a questo motto, ecco che si è palesata sui social network con indosso un costume bianco che lascia vedere benissimo quanto scolpito sia il suo corpo da tennista, scolpito e modellato dalle interminabili sessioni di allenamento in palestra e in campo.