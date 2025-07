Rosso passione e onde bollenti: bikini di fuoco per la sexy tennista

Con le sue curve da capogiro, la bella tennista russa ha ammaliato i follower: quel bikini rosso fuoco le sta d’incanto, è sexy come non mai.

La sua carriera è stata rallentata da un’infinita serie di infortuni che l’ha ad un certo punto costretta a numerosissimi stop & go. Per tutta risposta, come se non bastasse, ha dovuto ridimensionare anche le sue ambizioni e rivedere il sogno, da sempre inseguito, di salire in vetta al ranking Wta, lì dove solo le più grandi possono stare.

E aveva tutte le carte in regola, oltretutto, per riuscirci. Vitalia Diatchenko, del resto, è quella tennista, dal talento innato, che 7 anni fa, di questi tempi, raggiungeva il terzo turno dello Slam britannico: epica resterà la sua vittoria, completamente a sorpresa, contro uno dei titani dell’epoca, vale a dire l’indimenticabile Maria Sharapova. Di strada avrebbe potuto farne tanta, dunque, se solo il suo corpo non le avesse giocato questo tiro mancino, imponendole di rivedere i suoi piani.

Non si è persa d’animo, però, la bella tennista russa, che pur in mezzo alle difficoltà ha trovato la forza di gettare le basi per una carriera alternativa. Si è reinventata, Vitalia, ed oggi è sia modella che fitness influencer. Ha trovato comunque un modo, perciò, di restare ancorata alla sua passione per lo sport, senza dover stravolgere troppo la sua natura e le sue attitudini.

Pose da diva in barca e al mare: Vitalia superstar

Questa carriera l’ha ripagata di tutte le sofferenze, visto che nei social network ha trovato il palcoscenico ideale per una donna che, come lei, ha voglia di mettere in mostra il suo fascino e le armi di cui Madre natura le ha fatto dono.

Oggi la Diatchenko ha 35 anni e si diverte, più o meno ogni giorno, a deliziare i suoi numerosi follower con pose da capogiro ed outfit che mettono deliziosamente in mostra il suo corpo atletico, scolpito da anni e anni di duro allenamento. Anche qualche ora fa ha incendiato i social con la sua bellezza, pubblicando degli scatti che arrivano direttamente dalle vacanze che si è concessa. Vitalia è al mare, per cui va da sé che in tutte queste foto ci sia un denominatore comune: il bikini.

In questo carosello ne sfoggia, in particolar modo, uno dalle linee minimalissime, quasi invisibile. Un modello microscopico che esalta a meraviglia le sue forme da capogiro e che valorizza il suo lato più interessante, quello hot. Lei sa bene come posare, poi, essendo ormai un’habitué degli shooting e dei set fotografici, per cui si può solo immaginare quanti “danni” abbiano fatto queste foto deliziosi e piccanti…