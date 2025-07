Anisimova e quelle voci su Berrettini: erano a cena insieme

Amanda Anisimova approda in finale a Wimbledon, ma c’è qualcosa che devi sapere prima che inizi il duello contro Iga Swiatek.

Le sconfitte, il burnout, la morte del padre, che era anche il suo allenatore. Tutto insieme, tutto in una volta. Decisamente troppo da sopportare per chiunque, perfino per una campionessa dalle spalle larghe come lei. Fu per questo che, nel 2023, dalla sera alla mattina, Amanda Anisimova annunciò al mondo la volontà di prendersi una pausa a tempo indeterminato.

Giusto il tempo di rimettere insieme i pezzi che già era di nuovo in campo, pronta a riprendere la sua carriera dal punto esatto in cui l’aveva lasciata, ma senza più quei “fantasmi” a tenerle compagnia. I mostri che l’avevano indotta a ritirarsi temporaneamente l’hanno abbandonata e i risultati, fortunatamente, si vedono tutti. Al punto che la tennista statunitense, nativa del New Jersey, ha addirittura centrato la sua prima finale in un torneo del Grande Slam.

Oggi duellerà contro Iga Swiatek, nella speranza che il romanzo della sua rinascita si possa chiudere con il capitolo più bello: la vittoria di Wimbledon. E se anche così non dovesse essere, poco importa, perché all’All England Club ha trovato il riscatto e le risposte che cercava. Lì, nell’erba londinese, ha seppellito i ricordi di un passato che sarà pure ingombrante e doloroso, sì, ma che, in fin dei conti, le ha permesso di arrivare fin qui.

C’è una cosa che devi sapere sul flirt tra Berrettini e Anisimova

Un passato di cui, a suo modo, anche se sono solo in pochi a saperlo, ha fatto parte anche il nostro Matteo Berrettini. Era il marzo di tre anni fa, infatti, quando, all’improvviso, le voci del flirt tra i due campioni iniziarono a rincorrersi prepotentemente in lungo e in largo.

Galeotto fu il fatto, come ricorderanno i bene informati, che i due fossero insieme al Music Festival di Miami, uno dei principali eventi di musica elettronica della città della Florida. E che fossero poi andati, come se non bastasse, a cena, fornendo così un ulteriore elemento a conferma di quell’ipotesi, strampalata ma non del tutto inverosimile. Il romano, del resto, aveva appena rotto con la sua ex storica, la tennista croata Ajla Tomljanovic, ed essendo single nulla gli vietava di frequentare un’altra collega.

Non ci volle molto, tuttavia, perché la verità venisse a galla. Intanto a Miami non erano soli, con loro c’erano anche Eugenie Bouchard, il dj David Guetta e l’imprenditore Dave Grutman. Non si trattò, dunque, di un appuntamento romantico, anzi. E poi, ci pensò proprio la bella Amanda in persona a smentire quanto detto sul loro conto: “Date un’occhiata a quello che succede nel mondo, invece di inventarvi delle stupide str***“, aveva detto Anisimova, mettendo tutti a tacere una volta per tutte.