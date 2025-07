Topless strategico e slip invisibile: lo scatto della tennista è pura provocazione

La tennista conquista il popolo dei social con una foto che unisce femminilità, libertà e un tocco di malizia: et voilà, la provocazione è servita.

Grinta, determinazione, coraggio. Aveva tutte le carte in regola per sfondare nel circuito maggiore ed era una delle tenniste italiane più promettenti del circuito mondiale. Alla fine, però, si è limitata a militare per anni nel circuito Itf e a godersi l’ebbrezza di entrare nella top 150 del ranking Wta, nell’anno 2009.

Il che non significa che sia uscita dai radar, intendiamoci. Anzi, Corinna Dentoni, è di lei che stiamo parlando, ha trovato un modo ancor più efficace per attirare i riflettori su di sé. La promessa del tennis azzurro, classe 1989, ha fatto della sua presenza scenica il punto di partenza per una carriera che esulasse dal mondo del tennis e che le desse la possibilità di esprimere a pieno la sua personalità esplosiva e di “condividere” il fascino e le curve di cui Madre Natura le ha fatto dono.

Non avrà conquistato alcun titolo del Grande Slam, magari, ma oggi possiamo dire che ha comunque lasciato un segno. Tanto in campo quanto sui social network, dove ha un grandissimo seguito e dove si è distinta, per l’appunto, per i suoi contenuti, spesso piccanti e particolarmente degni di nota, vista la sua innegabile bellezza.

Il bikini invisibile fa breccia nel cuore dei follower: sex appeal ai massimi livelli

Si è reinventata fuori dal circuito, dunque, arrivando a “coltivare” un profilo Instagram che è, oggi, un vero e proprio concentrato di scatti all’insegna della sensualità.

Come quello, guarda caso, che ha postato proprio qualche ora fa e che ha lasciato senza parole tantissimi dei suoi follower. La splendida Corinna, originaria di Pietrasanta, indossa nient’altro che uno slip, dai laccetti sottili quanto un filo interdentale. E il meglio, in realtà, deve ancora arrivare: la Dentoni è in topless e riesce a coprire a malapena il suo seno con un telo, che accarezza le sue forme e che crea un gioco di vedo-non-vedo estremamente intrigante e sensuale.

Un’immagine elegante, ma allo stesso tempo sensuale e molto potente. Uno scatto che trasmette consapevolezza e libertà, quella di una donna che ha deciso di mostrarsi senza filtri, sì, eppure in maniera raffinata e per nulla volgare. E, almeno a giudicare dai commenti entusiasti, la sorpresa ai suoi follower è piaciuta eccome.