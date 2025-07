Marialuisa Jacobelli, il selfie allo specchio manda i fan in tilt

Marialuisa Jacobelli: il selfie allo specchio nella città eterna manda i fan in tilt. La giornalista con uno scatto clamoroso fa il pieno di like

Una donna bellissima e una professionista bravissima. Magari abbiamo sbagliato l’ordine – quindi professionista bravissima e donna bellissima – però cambia poco.

Marialuisa Jacobelli è una delle giornaliste più conosciute nel panorama italiana. Figlia di un altro grande giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport tra le altre cose, Xavier, ha seguito le orme del padre in questo mondo. Ma in un mondo che adesso viaggia veloce sui social e dove, sui social, c’è gente che ci lavora a tempo pieno, ha deciso di stare al passo con i tempi. Ha deciso di dimostrarsi anche per la bellezza che madre natura le ha donato. Seguitissima su Instagram, nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto, un selfie allo specchio come tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo fatto, bellissimo. Che non è per niente passato inosservato.

Marialuisa Jacobelli: lo scatto fa il pieno di like

Si trova a Roma, Jacobelli. Nella città eterna. Si trova a Roma e ha deciso di pubblicare più di uno scatto per condividere i suoi momenti con i fan. A questo servono i social, ovvio. Ma uno, quello che potete vedere sotto, ovvio, ha fatto il pieno di like e il pieno di commenti dentro una galleria di diverse foto piazzate online per l’occasione.

Uno scatto al mattino, probabilmente, appena sveglia. Si vede della luce entrare dalla finestra della sua stanza d’albergo. Uno scatto in quella che sembra una vestaglia da notte che ha lasciato senza fiato. La giornalista ha deciso di pubblicarlo perché le cose belle si devono vedere. Giusto così. E come detto i commenti sotto al posto di apprezzamento ci sono stati, eccome. A controprova del fatto che la bellezza, sia al femminile che al maschile, piace a tutti. Un’estate caldissima, insomma, sarà quella che ci accompagnerà da qui alla fine di settembre o magari anche dopo, perché si sa, molti alla fine decidono di prenderle lunghe le vacanze e partire per mete esotiche. Chissà che cosa farà Marialuisa sotto questo aspetto. Attendiamo…