Gratta e vinci da record: tutti vogliono sapere qual è il biglietto misterioso

Tutto è successo quando mai nessuno se lo sarebbe aspettato: il mistero del Gratta e Vinci milionario che sta facendo parlare l’Italia intera.

È bastato un momento per cambiare una vita intera. Uno soltanto. Tutto è successo per caso, quando meno, probabilmente, il protagonista di questa storia se lo aspettava. Perché, suvvia, chi mai oserebbe anche solo immaginare di imbattersi nella dea bendata mentre si è al volante? Ve lo diciamo noi: nessuno. Appunto.

Eppure, indovinate un po’? Il nostro “beniamino” stava viaggiando lungo la strada statale 115, nella splendida Sicilia, quando, all’improvviso, ha deciso di fare tappa in una stazione di servizio, in contrada Vincenzella. Siamo, più precisamente, nel territorio di pertinenza di Porto Empedocle, in una zona particolarmente trafficata nei mesi estivi, dettaglio che rende difficilmente individuabile il profilo del fortunatissimo giocatore di cui tanto si sta parlando in queste ore.

Sta di fatto, indipendentemente da chi egli sia, che l’anonimo fortunello, durante la sua pausa, ha ben pensato di investire una banconota da 10 euro in un acquisto che si è in seguito rivelato determinante. Aveva voglia di tentare la fortuna e ha quindi scelto, tra i tanti Gratta e vinci a sua disposizione, un tagliando che ha già fatto impazzire mezza Italia: parliamo del Nuovo 50X, che mette sul piatto delle vincite da sogno alle quali, in effetti, è impossibile resistere.

Gratta e vinci, il mistero “corre” sull’asfalto

La vincita massima prevista dal regolamento di questa serie di grattini è di 2 milioni di euro, ed è proprio questa, pensate un po’, la cifra che l’anonimo giocatore è riuscito ad incassare.

Potrebbe trattarsi di un turista, di un abitante del posto, ma anche di un autotrasportatore o di una persona che, molto più semplicemente, viaggiava per lavoro e si è fermata a Porto Empedocle per puro caso. La sola cosa certa, certissima, è che questo giocatore ha messo a segno un colpo secco e che quel Gratta e vinci milionario ha trasformato una manciata di secondi in una svolta esistenziale.

“Siamo incredibilmente felici e orgogliosi che questa vincita straordinaria sia avvenuta proprio nella nostra attività – hanno dichiarato, entusiasti, i gestori dell’EniCafè – In tutti questi anni di lavoro, abbiamo sempre sperato che prima o poi la fortuna bussasse alla porta del nostro locale, e finalmente è accaduto. È una soddisfazione immensa sapere che qualcuno della nostra comunità o tra i nostri clienti abituali possa aver cambiato completamente la propria vita grazie a un biglietto acquistato da noi. Naturalmente rispettiamo la privacy di tutti i nostri clienti, ma non possiamo nascondere la nostra curiosità e il nostro desiderio di sapere chi sia il fortunato vincitore. Speriamo vivamente che si faccia vivo, non necessariamente per rivelare la sua identità pubblicamente, ma almeno per farci sapere che sta bene e che questa vincita gli porterà tutta la felicità che merita”.