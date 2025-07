Diletta Leotta, il vedo non vedo conquista i tabloid inglesi

Diletta Leotta, il vedo non vedo della giornalista di Dazn conquista i tabloid inglesi che non vedevano l’ora di scrivere questo articolo

Non vedevano l’ora i tabloid inglesi di piazzare l’articolo sulla nostra Diletta Leotta. La presentatrice e volto noto di Dazn, che conoscono in tutti il Mondo, non passa mai inosservata. E come potrebbe oggettivamente.

E quando piazza qualche scatto sui propri profili social, oltre a fare un clamoroso pieno di like e commenti, attira le attenzioni anche dei giornali. Soprattutto in Inghilterra dove, per questo cose, ci sguazzano in maniera clamorosa. Sempre è stato così, e sempre continuerà ad essere così. Il titolo dell’articolo è questo: “La presentatrice sportiva Diletta Leotta sciocca in completo completo trasparente mentre lascia poco all’immaginazione”. E ovviamente poi prendono una foto del suo profilo.

Diletta Leotta abbaglia: tabloid inglesi scatenati

Scatenati insomma al di là della Manica. Per una Diletta Leotta altrettanto scatenata con un vedo non vedo davvero clamoroso. In vacanza in questo momento, la giornalista continua a incantare sui suoi profili social con delle foto mozzafiato. Foto che come dicono bene in Inghilterra lasciano davvero pochissimo spazio a quella che potrebbe essere un’immaginazione.

In questi ultimi scatti, la Leotta, ha un vestitino nero che altro che vedo non vedo, è praticamente trasparente. Insomma, continua a lasciare a bocca aperta e sappiamo benissimo che non abbandonerà mai nessuno dei suoi follower. Non solo quando è in vacanza, ma anche e soprattutto quando è in giro per i campi della Serie A. Il campionato inizierà il 24 luglio, ma lei in questo periodo saprà continuare a conquistare.