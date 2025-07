Talento e curve: il volto che sta cambiando il mondo del calcio

Da quando è apparsa lei, il mondo del calcio non è stato più lo stesso: ecco tutto quello che devi sapere sulla bellissima Eleonora Cristiani.

Irriverente e spontanea, genuina e leggera. C’è ben più di un motivo se Eleonora Cristiani, passo dopo passo, è diventata una delle voci più appassionate ed autentiche del calcio italiano. Non avrebbe mai potuto immaginare che le interviste che faceva ai tifosi fuori dal Marulla, lo stadio della sua città, Cosenza, potessero spalancarle le porte del successo.

E invece è andata proprio così. Ha iniziato quasi per caso, per goliardia, se vogliamo, trascinata dalla sua fede calcistica e da quella passione nata tra gli spalti dell’ex San Vito. Poco prima che il Covid irrompesse stravolgendo le nostre abitudini e la nostra quotidianità, un incarico allo stadio come hostess le ha cambiato la vita. Una web-tv locale le ha dato la possibilità di produrre un mini reportage sul Cosenza Calcio e, da quel momento in poi, niente è stato più come prima.

Le sue interviste sono diventate virali, ma il lockdown le ha poi rotto le uova nel paniere. Almeno fino ad un certo punto. Già, perché a partire da quell’evento la bella Eleonora si è subito reinventata, creando una sua trasmissione web, “Tifo Cosenza”, e lanciando, infine, il format che ha avuto più successo di tutti in assoluto, ossia “Oltre il 90°”. Adesso non si limita più a girovagare fuori dallo stadio della sua città, ma raccoglie interviste fuori dai campi in tutto il Paese.

Tutti pazzi per Eleonora Cristiani: è sua la voce più calda del momento

La Cristiani è dunque a tutti gli effetti, adesso, uno dei volti più popolari della Serie A: il pubblico apprezza la sua leggerezza e la sua solarità, tanto è vero che le è stato dato l’appellativo di “voce irresistibile delle emozioni a caldo”.

Il suo format le ha spalancato le porte di LeoVegas News e di Sportitalia, ma le ha anche permesso di intraprendere una lunga serie di collaborazioni in televisione. La sua community è ampia e solida e la supporta con passione e ammirazione sin dagli arbori, ben consapevole del fatto che Eleonora possieda tutte le carte in regola per andare avanti e per conquistare, in futuro, palcoscenici ancor più importanti di quelli che ha calcato fino a questo momento.

La sua presenza scenica non glielo impedirebbe di certo, intendiamoci. Oltre ad essere molto competente in fatto di calcio, infatti, la reginetta calabrese del calcio nazionale è anche bellissima. Ai video delle interviste sul posto alterna scatti roventi e pose ammiccanti, come a voler dimostrare che talento e fascino, alle volte, camminano di pari passo.