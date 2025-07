Lato B da podio: la tennista seduce Wimbledon e i social

Il microscopico bikini si è rivelato letale per i follower, che sono rimasti a bocca aperta davanti alle curve fatali della splendida tennista.

Il suo non è più il profilo di una giovane promessa del tennis. Lo sport continua ad essere al centro della sua vita, indubbiamente, ma il suo sembra il feed di una modella di fama mondiale. Già, perché Olivia Elliott, adesso possiamo dirlo, è finalmente riuscita a coronare quello che crediamo essere stato per lungo tempo il sogno della sua vita: sfondare in passerella.

Sapeva di avere tutte le carte in regola per riuscirci e non si è data per vinta fino a che qualcuno non ha deciso di valorizzare il suo fascino e di esportarlo in tutto il mondo. Adesso le sfilate e gli shooting sono il suo pane quotidiano e tutto si può dire tranne che la bella aspirante tennista non sia tagliata per questo entusiasmante lavoro. Bella com’è, del resto, e con la grazia che la connota, non avrebbe mai e poi mai potuto fallire in questa missione.

Il che non significa, come dicevamo pocanzi, che abbia messo lo sport da parte, anzi. Il tennis resta il suo primo amore, tanto è vero che, nei giorni scorsi, era a Wimbledon. Non si sarebbe persa lo Slam britannico per nessuna ragione al mondo e ha fatto bene, considerando che i Championships ci stanno regalando molti più colpi di scena di quanti potessimo aspettarcene, primo fra tutti la prematura uscita di scena di buona parte delle teste di serie già dal primo o secondo turno.

Bikini che passione: seduzione ai massimi livelli

Quel che è certo è che lì, all’All England Club, avrà infranto un sacco di cuori, la bella modella con il pallino del tennis. E non potrebbe essere altrimenti, visto che ha una presenza importante e che si fa notare.

Si sono fatte notare soprattutto le foto che ha postato qualche giorno fa, quelle in cui posa in bikini per una campagna e fa emergere il suo lato più seducente e provocante. In quegli scatti, in effetti, la bella Olivia ha dato il meglio di sé. Prima ne indossa uno a pois, poi uno di colore rosso fuoco con il quale, se possibile, è ancora più sexy. Soprattutto nella foto in cui appare di spalle.

Il suo lato B è divinamente incorniciato da quel bikini microscopico, ma anche il suo sorriso non è da meno. La Elliott ammicca all’obiettivo con espressione dolce ed intrigante e possiamo solo immaginare, allora, a quanti follower avrà fatto girare la testa…