Cartellino rosso per Giorgia Rossi: multa per eccesso di sensualità

Giorgia Rossi ci ha messo il carico da novanta: la temperatura era già rovente, ma dopo il post che ha condiviso il caldo è davvero insopportabile.

Che la Serie A sia ferma o meno, poco importa. Anche quando il campionato è in stand-by, infatti, le dive del calcio italiano riescono sempre e comunque a stare al centro della scena. E non ci riferiamo solo a Diletta Leotta, che pure resta il personaggio più amato e al tempo stesso emblematico del mondo del pallone nostrano.

Stavolta è di Giorgia Rossi che vogliamo parlare, volto noto del giornalismo calcistico italiano e anche, oramai, donna amatissima ad ogni latitudine. La stella di Dazn si è presa qualche giorno di vacanza e, com’è giusto che sia, ne sta approfittando per concedersi un po’ di sano, nonché meritatissimo, relax. L’impressione è che ami il mare, che non perda occasione per correre in spiaggia e lasciarsi cullare dal dolce suono delle onde, tanto è vero che, anche stavolta, si è regalata una pausa marittima.

Negli ultimi giorni ha postato sui social un bel po’ di contenuti, ma uno su tutti ha colpito, per ovvie ragioni, il popolo dei social. La collega di Diletta ha mandato tutti in visibilio, infatti, pubblicando sulle Instagram Stories una fotografia di quelle che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Davanti alle quali, per intenderci, la fantasia inizia a galoppare in men che non si dica.

Vacanze in barca per Giorgia Rossi: bellezze al sole

La bella Giorgia è in barca, si gode il mare e il sole, ed è, ovviamente, in bikini. Un modello estremamente minimal, però, striminzito al punto giusto e capace, in quanto tale, di esaltare le sue curve paradisiache.

L’abbronzatura dorata, la posa zen e il contesto fanno di questo scatto una foto unica nel suo genere. Un quadro, quasi, se vogliamo, che si è assicurato, manco a dirlo, una standing ovation in piena regola da parte di chiunque si sia imbattuto in essa. La scelta di condividerla, del resto, non sarà stata casuale: la Rossi lo avrà fatto per dimostrare, ancora una volta, che eleganza e sensualità possono coesistere e che merita di essere una delle icone più seguite a livello internazionale.

E anche se la Serie A ci manca, non possiamo che sperare, a questo punto, che le sue vacanze durino il più a lungo possibile. Se questo è l’effetto che hanno su di lei, infatti, vorremmo solo che durassero per sempre.