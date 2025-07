Sinner, è finita malissimo: incrocio fatale

Jannik Sinner, la conferma che aspettavamo da tempo in un video che ha fatto il giro dei social: peggio di così non poteva proprio finire.

Dopo quel bacio in mondovisione, niente è stato più come prima. Al punto che sono in tanti a pensare che sia stato proprio quello stesso bacio a causare l’insanabile rottura. Jannik Sinner, del resto, non lo avrebbe mai fatto, se Anna Kalinskaya, in preda all’entusiasmo, non l’avesse tirato verso di sé per suggellare la vittoria degli Us Open con quel gesto così spontaneo. Troppo spontaneo, forse, se rapportato alla proverbiale discrezione del numero 1 del mondo.

Quale che sia il motivo della loro separazione, una cosa soltanto sembra piuttosto palese: che i due ex piccioncini, rimasti insieme solo per una manciata di mesi, non si siano lasciati proprio in buoni rapporti. Lo avevamo intuito dal fatto che lei lo avesse cancellato dai social network, proprio come Ajla Tomljanovic aveva fatto, qualche tempo prima, ai tempi della rottura con Matteo Berrettini.

Nuovi elementi sono tuttavia saltati fuori, nelle scorse ore, a dimostrazione del fatto che sia successo probabilmente qualcosa di “grave”, a suo tempo, tra i due tennisti. Un video, che ha fatto rapidamente il giro dei social network, sembra “urlare” a squarciagola la verità e riferire, per l’appunto, che Jannik e Anna sono rimasti tutt’altro che in ottimi rapporti.

La verità su Sinner e Kalinskaya in un video da Wimbledon

Il filmato in questione è arrivato direttamente da Londra, dove è in corso il terzo Slam dell’anno. Ebbene, è proprio all’All England Club, dove si gioca Wimbledon, che Sinner e Kalinskaya si sono incrociati.



Nel video li si vede camminare nelle due direzioni opposte e non scambiarsi neanche uno sguardo al momento di ritrovarsi fianco a fianco. Tipico atteggiamento, se vogliamo, da ex che hanno chiuso la loro relazione in malo modo e che non hanno più alcuna intenzione di rivolgersi la parola, tanto è il rancore che evidentemente nutrono l’uno nei confronti dell’altra. E se qualche romantico dell’ultima ora sperava che tra loro non fosse ancora finita – idea abbastanza folle – dopo questa clip dovrà ricredersi.

Resta tutta da dimostrare anche la teoria relativa alla nuova fiamma di Jannik. Secondo i bene informati avrebbe una simpatia, adesso, per la modella Lalla Hasanovic, che è stata avvistata guarda caso sia al Roland Garros che a Wimbledon e che vive a Copenaghen, dove Sinner si era “casualmente” diretto in gran segreto subito dopo gli Internazionali d’Italia.