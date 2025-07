Scogli, glitter e curve perfette: il costume hot della tennista è già virale

Elegantissima e sensuale, ecco come la tennista più bella del mondo è riuscita, ancora una volta, a fare incetta di like e di commenti.

Prima si è goduta le emozioni di cui ha fatto incetta nel giorno in cui suo fratello maggiore si è sposato. Dopodiché, è corsa in un resort di lusso per fare il pieno di vitamina C e di salsedine. Ha scelto la Sicilia, più precisamente la provincia di Agrigento, come meta per questa fuga dalla città. Una location selvaggia, incredibilmente bella, nonché perfettamente in pendant con la sua personalità ribelle e controcorrente.

La lei di cui stiamo parlando è Susanna Giovanardi, che sappiamo essere tennista ma, soprattutto, modella ed influencer con un vastissimo seguito sulle varie piattaforme social. E che molti altri follower acquisirà, di sicuro, nei prossimi giorni, considerando che gli scatti che sta postando da Sciacca sono davvero di un altro pianeta. Le spiagge dorate e le acque cristalline dell’angolo di paradiso in cui ha scelto di soggiornare solo il palcoscenico perfetto per la sua bellezza esplosiva, tanto è vero che sembra stia dando il meglio di sé.

In questi giorni sta puntando, per ovvie ragioni, sul suo pezzo forte, vale a dire i costumi da bagno. Susanna è sponsor di vari marchi e trascorre in bikini, per esigenze legate agli shooting, buona parte dell’anno, ma stavolta ha osato ancor di più. Ogni suo look marittimo è stato studiato fin nei minimi dettagli perché fosse audace, intrigante e provocante al tempo stesso. Ma anche elegante, perché questa tennista azzurra, si sa, ha fatto della raffinatezza la sua parola d’ordine.

Eleganza e sensualità: Susanna è una garanzia

Effettivamente è sensuale, benché elegantissima, nel video che è comparso sul suo profilo social, in queste ore, tra uno scatto rovente e l’altro.

Alle sue spalle ci sono il mare e l’orizzonte, ma è ciò che appare in primo piano ad attirare maggiormente l’attenzione. La regina indiscussa di questo scatto è infatti lei, che ammicca all’obiettivo e si prodiga in pose da batticuore mentre indossa un costume da bagno unico nel suo genere, molto diverso dai bikini microscopici che è solita indossare.

Si tratta non di un due pezzi ma di un costume intero, di colore verde, tempestato di glitter. Un modello sgambato ma semplice, che mette bene in evidenza le sue curve scolpite e che fa sì che la Giovanardi splenda di luce propria. Mette inoltre in risalto la sua abbronzatura dorata, irresistibile, regalandoci, in poche parole, un vero e proprio sogno a occhi aperti.