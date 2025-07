Reinventa e seduce: la diva del tennis che fa impazzire i social

La diva del tennis mondiale ha lasciato tutti di stucco ancora una volta: per il suo debutto in copertina, è stata semplicemente superlativa.

Una presenza misurata, mai fuori luogo, eppure incredibilmente incisiva. Così è riuscita, nel giro di pochissimo tempo, a raggiungere quasi mezzo milione di follower su Instagram e altrettanti su TikTok, portando avanti quella che, sin dal principio, è stata la sua missione numero 1: rendere il tennis glamour e un po’ più “pepato”.

Morgan Riddle, adesso possiamo dirlo, ci è riuscita alla grande. Oggi non è più solo la dolce metà di Taylor Fritz, giocatore particolarmente on fire in questo preciso momento della stagione, ma un personaggio a sé stante, che resisterebbe nel tempo anche nel caso in cui – ovviamente non è quello che auguriamo loro – questa bellissima storia d’amore dovesse finire. Già, perché questa splendida ragazza del Minnesota si è costruita ormai un’identità ben precisa nel network sportivo, grazie all’ottimo lavoro svolto sulle varie piattaforme social.

Si è trasformata, infatti, in una vera e propria icona glamour, oggi volto di spicco nel mondo del tennis. Il tutto grazie ad un connubio, evidentemente esplosivo e convincente, tra sport e moda, i due principali protagonisti del suo cliccatissimo e very aestetich profilo social. Ha saputo sfruttare la sua bellezza in un modo del tutto innovativo ed è per questo motivo che, nelle scorse ore, è arrivato per lei un grandissimo riconoscimento.

Che prova Morgan Riddle: buona la prima, avanti tutta

La bella Morgan ha debuttato sulla copertina di Hello Fashion UK, il che rappresenta di sicuro una delle tappe chiave della sua strabiliante carriera, cui va il merito di essere riuscita ad esprimere la sua visione stilistica associandola all’eleganza insita nello sport più raffinato di tutti i tempi.

La 27enne, manco a dirlo, ne è stata entusiasta, tanto da aver postato un carosello delle immagini a suo avviso più belle tratte dallo shooting per cui ha posato nei giorni scorsi. Un servizio perfettamente nelle sue corde, che l’ha dipinta in tutta la sua bellezza e sofisticatezza. Gli outfit che sfoggia in questi scatti deliziosi oscillano tra il rigore sartoriale e la sua femminilità spregiudicata: tra gonne in seta e corpetti strutturati, capi attillati e trasparenze studiate per accentuare la sua impeccabile silhouette, non c’è foto che non colpisca dritta al cuore.

Uno stile ironico ma rigoroso al tempo stesso, in perfetto mood Morgan Riddle, insomma. E qualcosa ci dice, allora, che questa è stata sì la sua prima copertina, ma che non sarà l’ultima. Dopo una prova del genere, del resto, sarebbe da sciocchi lasciarsi sfuggire una tale icona di bellezza e di consapevolezza.