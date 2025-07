Il vedo-non-vedo travolge i tifosi: che curve la pantera di Dazn

L’outfit di Eleonora Incardona ha fatto subito breccia nel cuore dei follower: mai vista in tv una scollatura più audace di quella da lei sfoggiata.

Si parla di lei dappertutto, e non solo per questioni prettamente legate al mondo dello sport. Eleonora Incardona è una delle giornaliste sportive più chiacchierate d’Italia perché è brava, anche più di altre sue colleghe, ad attirare i riflettori su di sé e a stare al centro dell’attenzione. E queste attenzioni se le merita tutte, essendo lei molto talentuosa ed anche, chi la conosce lo sa, bellissima.

Nonché poliedrica ed estremamente versatile, come si evince chiaramente dal suo curriculum. Dopo aver frequentato il liceo scientifico ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, per poi intraprendere una carriera ben distante dagli studi ai quali si era dedicata: ha partecipato a Miss Italia, poi è stata aspirante velina di Striscia la notizia. Si è infine realizzata come modella ed imposta come influencer, arrivando a collezionare sui social network un numero impressionante di follower.

Era solo questione di tempo, dunque, perché qualcuno si accorgesse di lei e decidesse di darle in mano un’opportunità di quelle che capitano una volta nella vita. Prima c’è stato il debutto a Sportitalia, che ha ufficialmente determinato il suo ingresso nel mondo del giornalismo sportivo, dopodiché è arrivata la chiamata di Dazn. Qui, per la streaming tv, ha fatto di tutto un po’, arrivando a conquistarsi la stima e l’ammirazione da parte del pubblico.

Eleonora Incardona incanta Miami: strategia vincente

Quando ha iniziato a muovere i primi passi, portava con sé un’etichetta molto ingombrante: quella di essere, cioè, la cognata di Diletta Leotta. La storia d’amore con il fratello dell’altra stella di Dazn è finita, ma lei era già comunque riuscita a ritagliarsi un’identità tutta sua nel mondo del giornalismo sportivo.

Si è distinta per la sua passione, ma anche per il suo stile inconfondibile. Nonché, a dirla tutta, per la sua bellezza esplosiva, la sola “cosa” per la quale possiamo effettivamente paragonarla all’ex cognata. Anche lei, infatti, è provvista di curve mozzafiato che non fanno altro che rendere ancor più interessante il suo personaggio, e che lei è bravissima a valorizzare con outfit audaci e super glamour.

Come quello, appunto, che ha sfoggiato nei giorni scorsi a Miami, nel quale ha fatto conferire tutto il suo fascino mediatico ed anche, perché no, un pizzico di strategia mediatica. Un abito scintillante, dalla scollatura esagerata, perfetto per attirare l’attenzione degli spettatori e fare in modo che nessuno si scollasse dalla diretta.