Tennis e tentazioni: dimentica Kyrgios col sole italiano

La parentesi con il tennista Nick Kyrgios è ormai alle spalle: adesso vuole i riflettori tutti per sé, tra scorci di dolce vita e outfit da capogiro.

Brillava di luce propria già prima, ma la personalità di lui, decisamente esplosiva, aveva finito con il sovrastarla e relegarla in un angolo. Adesso che Costeen Hatzi si è ufficialmente separata dal tennista australiano Nick Kyrgios – come da lei confermato qualche settimana fa – sembra come rinata. Ed è bella come non mai.

“Spero che trovi pace e felicità dentro di sé”, ha detto l’influencer ed interior designer confermando le voci e alludendo al fatto che il bad boy di Canberra non abbia ancora del tutto imparato a tenere a bada i “mostri” interiori di cui spesso ha parlato. Esacerbati, probabilmente, dalla lunga assenza dal circuito, legata ai svariati infortuni che lo hanno attanagliato, ma anche dal fatto che, in occasione di Wimbledon, l’emittente televisiva che lo aveva spesso assoldato come commentatore lo abbia escluso per via di alcune uscite social un po’ fuori luogo. Primi fra tutti, i numerosi post ai danni di Jannik Sinner, contro il quale aveva ingaggiato, come si ricorderà, una vera e propria battaglia nell’ambito dell’affaire Clostebol.

Ma torniamo a Costeen, adesso, che in questi giorni sta facendo parlare tanto di lei per i motivi più svariati. Dopo la rottura con Nick, infatti, la stellina di Instagram ha ben pensato di concedersi un soggiorno in Italia in compagnia di una sua amica, a caccia di vibes da dolce vita. Ha fatto tappa anche a Milano, ma è Roma che, così pare, le è entrata nel cuore.

Curve e vibes da dolce vita: Costeen rinasce in Italia

Il tutto mentre lei, a sua volta, faceva vibrare le corde dei cuori dei suoi follower, che avranno perso la testa a furia di vederla sfoggiare i suoi look in perfetto stile vacanze italiane.

L’ex wag del tennis non è apparsa malinconica, anzi. Sembra più rilassata che mai, intenzionata, probabilmente, a riprendersi i riflettori che il suo non più fidanzato, “ingombrante” con le sue polemiche continue, sapeva bene come attirare su di sé. Tra tramonti mediterranei, brindisi con vista ed hotel di lusso, insomma, la Hatzi si è lasciata il passato alle spalle per ritrovare, finalmente, il sorriso.

E avrà sorriso anche chi, nelle scorse ore, si è imbattuto nelle foto della sua elegantissima cena romana, quella in occasione della quale ha sfoggiato un abito da vera diva, con scollatura vertiginosissima e lato A in bella, bellissima, mostra.