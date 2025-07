Estrazione Superenalotto 4 luglio 2025: vincite e quote

4 luglio 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 106. Ecco tutti i ragguagli

Sale l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto. In tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a gridare “cassa!” e a sperare in un futuro più roseo. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 3 , Quote € 40.064,38

Punti 4: Numero vincite 223 , Quote € 607,58

Punti 3: Numero vincite 10.061 , Quote € 37,92

Punti 2: Numero vincite 170.185, Quote € 6,72

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 60.758,00

Punti 3SS: Numero vincite 45 , Quote € 3.792,00

Punti 2SS: Numero vincite 734, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 5.186 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 14.113 , Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 26 82 65 70 45 58

Numero Jolly: 27

Numero Superstar: 73

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.