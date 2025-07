A Wimbledon come in passerella: c’è una bionda da urlo a Londra per Sinner

Wimbledon in love per Jannik Sinner? Il terzo indizio rafforza l’ipotesi di un flirt in corso con una (bellissima) modella: non si parla d’altro che di loro.

Aveva l’imbarazzo della scelta. Tra tante mete, del resto, non dovendo oltretutto badare a spese, sarebbe potuto andare ovunque. Chiudere gli occhi, puntare il dito a caso su una cartina del globo terrestre e prenotare seduta stante un biglietto aereo. Alla fine, tra mille destinazioni possibili, aveva scelto Copenaghen.

Una città bellissima, piena di cose da fare e da vedere, certo, ma anche di persone da incontrare. Ed è altamente probabile, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni, che a Jannik Sinner interessasse proprio questo fattore in particolare: le persone. Anzi, una in particolare. Qualcuno che in Danimarca ci è nato e cresciuto e che vi fa ritorno ogni volta che la sua presenza non è richiesta in passerella. Già, perché la lei in questione è una modella ed è spesso in giro per il mondo per sfilare di qua e di là.

Parliamo di Laila Hasanovic, il cui nome è più volte stato associato a quello del numero 1 del tennis mondiale negli ultimi mesi. In primo luogo perché in tanti sostengono di averli visti insieme a Copenaghen, in occasione del rapidissimo pit-stop per Sinner si era concesso prima di volare a Parigi per il Roland Garros. Le coincidenze, tuttavia, non finiscono qui.

Tre prove fanno un indizio: il gossip su Sinner è servito

Nella città dell’amore pare ci fosse anche lei, infatti, mentre i campioni del circuito si davano battaglia sulla terra battuta dello Chatrier. L’ex fidanzata di Mick Schumacher, figlio di Michael, aveva assistito all’epica battaglia finale tra Sinner e Alcaraz e la sua presenza non era certo passata inosservata.

Adesso, vedi alle volte il caso, la splendida Laila è a Wimbledon. Vi ha fatto tappa per godersi la magia di Wimbledon e ha sfilato tra un campo e l’altro dell’esclusivo club londinese incantando tutti con la sua bellezza, tanto pura quanto magnetica. Che sia così appassionata di tennis da volare ovunque la carovana si sposti, o che sia lì per un motivo ben preciso? Tipo per sostenere l’azzurro nel suo – speriamo – cammino verso la finale dello Slam britannico?

Non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo neanche, visto che Jannik è un tipo estremamente riservato e che aveva già negato, qualche settimana fa, il flirt con la modella danese. Eppure, se è vero che tre prove fanno un indizio…