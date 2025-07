Sabalenka così è tutta un’altra storia: stupore totale

Sensualità ai massimi livelli nell’ultimo outfit della tennista Aryna Sabalenka: un vestito pensato e cucito su misura per sorprendere i tifosi.

Guardarla giocare è un piacere. Colpisce ad un livello di intensità tale da poter competere e dare potenzialmente filo da torcere perfino ai più forti del circuito maschile, Tanto è vero che, prima ancora che lo Slam britannico entrasse nel vivo, ha ben pensato di allenarsi un po’ insieme ad alcuni di loro, tra cui Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Sul talento di Aryna Sabalenka, insomma, non ci piove. Quello è tangibile, si vede, non si può fare a meno di apprezzarlo. Ed è evidente anche, si provi a dire il contrario, il suo fascino. Perché è quando si spengono i riflettori che il vero spettacolo ha inizio, lontano dal campo e dallo sport di cui è campionessa indiscussa. Ecco spiegato, dunque, perché la video-intervista che ha rilasciato nei giorni scorsi, a margine di Wimbledon, abbia sortito un effetto tanto esplosivo.

La tigre bielorussa ha risposto ad alcune domande per GQ Sports e il risultato di questo botta e risposta è una clip che ha lasciato il popolo del tennis letteralmente senza fiato. Il perché è presto detto: Aryna appare in una versione inedita e assolutamente sorprendente, che è piaciuta tantissimo – manco a dirlo – ai suoi tifosi.

Sabalenka provoca i tifosi: con quell’abito indosso è davvero magnetica

Abbandonati i suoi soliti outfit sportivi, che pure le donano essendo lei indiscutibilmente bella, la Sabalenka ha sfoggiato un abito decisamente più provocante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da British GQ (@britishgq)



Nero, attillato, volutamente provocatorio, ha scolpito il suo fisico da atleta e valorizzato la silhouette come nessun altro vestito aveva mai fatto prima d’ora. Ha contribuito al suo look da femme fatale anche un make up molto intenso, decisamente inusuale per una campionessa acqua e sapone come lei. Ha usato tutte le sue armi di seduzione, dunque, in questa video-intervista, dando prova di possedere un carisma fuori dal comune e di saper essere donna e atleta al tempo stesso.

Punto focale del suo outfit, senza ombra di dubbio, la scollatura vertiginosa, anch’essa poco in linea con il suo look tradizionale ma, di sicuro, apprezzatissima dai tifosi. In quell’abito nero ed avvolgente, cucito a misura di seduzione, abbiamo ritrovato dunque una nuova versione della tigre bielorussa più amata di tutti i tempi: più completa, più potente e, soprattutto, sensuale come non mai.