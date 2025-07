La tennista dimentica l’intimo: red carpet a luci rosse

La tennista lascia a casa un pezzo fondamentale del suo completino intimo ed è subito caos: così ha stregato i presenti al suo arrivo sul red carpet.

Carismatica, intelligente, versatile, bellissima. Una vera e propria icona glamour che, a partire dalla sua passione per lo sport, ha tirato fuori non una, ma ben due carriere. Alizé Lim ha fatto grandi cose sia come tennista professionista, prima di appendere la racchetta al chiodo, che sul piccolo schermo, per il quale oggi lavora nella veste di giornalista sportiva.

Per questo motivo, non ha bisogno di presentazioni. Chiunque segua il tennis sicuramente la conosce e saprà bene anche quanto questa ex campionessa sia magnetica. C’è qualcosa, nel suo sguardo e nel suo atteggiamento, che è capace di fare breccia anche nel cuore più duro. Sarà per la sua naturale sofisticatezza, forse, oppure per quella sensualità che traspare, in buona sostanza, da ogni singolo poro della bella Alizé. Conquistare i telespettatori, insomma, le riesce benissimo. Sempre.

La Lim incarna la perfetta fusione tra la provocazione e l’eleganza. Ha uno spirito cosmopolita e, in quanto regina glamour, la si vede spesso e volentieri agli eventi che contano. E infatti, nel fine settimana, ha fatto tappa alla sfilata di Kenzo, nel bel mezzo della settimana della moda di Parigi. Dove, manco a dirlo, per un motivo ben preciso che comprenderete a breve, ha destato un certo scalpore.

Un abito traforato ed è subito magia: tennista (quasi) senza veli alla sfilata

L’ex tennista si è presentata all’appuntamento facendo sfoggio, con grande disinvoltura, di un abito che definirlo audace sarebbe estremamente riduttivo. Un modello completamente traforato che lasciava intravedere praticamente tutto. Letteralmente.

La sua schiena era nuda, perché il modello era scollatissimo sul retro, mentre il lato B era imprigionato in una sensualissima culotte. Ad aver lasciato tutti senza parole è stata la parte frontale, però: Alizé ha “dimenticato” di mettere un pezzo fondamentale del suo completino intimo, ossia il reggiseno, ragion per cui dall’abito traforato si vedeva perfettamente il suo seno. Un sensualissimo gioco di vedo-non-vedo che ha disarmato i presenti e regalato uno spettacolo senza precedenti.

I commenti alla foto, manco a dirlo, andavano dall’incredulo all’estasiato. La Lim, disinvolta e sicura di sé come sempre, ha fatto decisamente centro, sfoggiando il look più azzeccato che potesse indossare in questo contesto.