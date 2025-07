Estrazione Superenalotto 1° luglio 2025: vincite e quote

1° luglio 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 104. Ecco tutti i ragguagli

1° luglio 2025: tutto pronto per la prima estrazione mensile del Superenalotto. Sono tanti coloro che, in queste ore, hanno approfittato della prima estrazione settimanale del celebre gioco italiano per tentare la sorte e sperare di essere tra i fortunati della giornata. Scopri quindi con noi i numeri vincenti e le relative quote di oggi.

Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 6 , Quote € 26.641,71

Punti 4: Numero vincite 980 , Quote € 178,72

Punti 3: Numero vincite 29.698 , Quote € 16,91

Punti 2: Numero vincite 386.207 , Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 5 , Quote € 17.872,00

Punti 3SS: Numero vincite 216 , Quote € 1.691,00

Punti 2SS: Numero vincite 2.521, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 12.641 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 22.836 , Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 75 28 79 9 25 6

Numero Jolly: 83

Numero Superstar: 20

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.