Tennis, carrellata di bikini fatali: Instagram va a fuoco

Tennis, le vacanze sono appena iniziate ma i follower hanno già collezionato brividi a non finire: in costume è più magnetica che mai.

Certi personaggi, come ad esempio Federica Lelli, non hanno bisogno di presentazioni. Il grande pubblico aveva imparato a conoscerla ai tempi della sua relazione con il cantante Ultimo, che le aveva dedicato diversi brani e che oggi è papà. Hanno preso due strade diverse, i due ex amanti, ma sembrerebbero felici in egual misura.

Se lui ha trovato l’amore tra le braccia di Jacqueline Luna Di Giacomo, la bella Federica si è imbattuta nientepopodimeno che nell’ex numero 6 del circuito Atp. Oggi sta, almeno così pare, con Matteo Berrettini. Usiamo il condizionale perché la verità è che i due non si vedono in giro da un po’, da talmente tanto di quel tempo che si era pensato, ad un certo punto, che non fossero più una coppia. Quando, invece, sono comparsi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro i video nel backstage di Vasco Rossi, allora è parso piuttosto evidente che fossero andati insieme al concerto.

Ciò nonostante, non si sono lasciati immortalare insieme, a riprova del fatto che preferiscono continuare così, mantenendo un profilo basso ed evitando che il pubblico speculi sulla loro relazione. Decisione che, in tutta onestà, è comprensibilissima e giusta, soprattutto se consideriamo quanti problemi ha causato al tennista, in passato, la sovraesposizione mediatica con Melissa Satta.

Tramonti siciliani e spiagge albanesi: l’incantevole Federica se la spassa in vacanza

Ma torniamo alla Lelli, che se la spassa in vacanza con le amiche mentre il suo compagno è impegnato, dopo una lunga sosta, a Wimbledon. Prima è stata alle Eolie, poi in Albania, per cui abbiamo tantissime cose di cui “parlare”.

Va da sé che, in vacanza al mare, la bellissima modella ed influencer abbia avuto l’occasione di sfoggiare i costumi più disparati. Bikini, per lo più, parecchio striminziti oltretutto, per la gioia dei follower. Che, così facendo, hanno potuto ammirare il suo fisico perfetto e scolpito da diverse prospettive. Tutte, manco a dirlo, deliziose. Scatti audaci ma non troppo, perché Federica sarà anche bella e supersexy, ma non è mai capitato che postasse foto fuori posto, oppure volgari, anzi.

Lady Berrettini è elegantissima e, tra i tramonti siciliani e l’acqua cristallina che bagna l’Albania, ha avuto modo di dimostrarlo ancora una volta. Il resto lo ha fatto l’immaginazione dei follower, stregati da cotanta bellezza.