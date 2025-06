Solo pizzo e niente più: la wag in bianco è un vero incanto

La wag è apparsa in delle foto che hanno rapidamente fatto il giro del web: in bianco e tirata a lucido era bella più che mai.

Il giorno prima del grande evento, avevano colto tutti di sorpresa rivelando che quelle sarebbero state le loro ultime ore da single. E l’indomani, puntuali come un orologio svizzero, sono arrivate valanghe di foto che hanno documentato, in maniera abbastanza dettagliata, il momento che ha cambiato per sempre le loro vite, dopo la romantica proposta arrivata nella suggestiva cornice della Fontana di Trevi.

Quello in cui, davanti all’oceano, si sono promessi amore eterno, suggellando la loro unione una volta per tutte. Il tennista spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e la sua partner, Paloma Amatiste, sono ormai marito e moglie. Si sono scambiati fedi e promesse nel corso di una cerimonia magnifica, sulla spiaggia, nel loro luogo del cuore: il Trocadero Sotogrande, a Marbella.

Un evento sontuoso ma al tempo stesso romanticissimo, che è stato ampiamente documentato, come detto pocanzi, attraverso delle foto pubblicate sui social network. Foto che hanno attirato un grandissimo numero di like e di commenti, soprattutto da parte di altri tennisti e wag. Si sono congratulati con loro Maria Galligani, tanto per cominciare, che a breve diventerà, a sua volta, la moglie di Casper Ruud, e che quindi, probabilmente, ha sognato a occhi aperti vedendo passando in rassegna gli scatti di questo bellissimo matrimonio.

Tennis, Davidovich Fokina sposa Paloma: un matrimonio da fiaba

Ha commentato con una valanga di cuori anche Ivana Nedved, che fa coppia fissa con Sebastian Korda da tanto, così come Mirjam Björklund, che è invece fidanzata con Denis Shapovalov. Non sono mancati, infine, i complimenti di Amy Pederick, che è la dolce metà di Alexei Popyrin.

Il fatto che le compagne di alcuni dei tennisti del circuito maggiore abbiano commentato è sicuramente indicativo del fatto che le wag del tennis hanno instaurato un ottimo rapporto e che, quindi, sono molto legate. La sposa, manco a dirlo, era bella da togliere il fiato. Il suo era un abito in pizzo importante, elegantissimo, ma anche un po’ sexy, nella misura in cui valorizzava alla perfezione quelle curve che, di sicuro, faranno ancora girare la testa all’affascinante Alejandro.

Paloma, in effetti, è straordinariamente bella e sensuale, ed è una donna in carriera. Ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo dei prodotti per varie aziende di moda, come Zara e Mango, senza tuttavia far mai mancare il suo sostegno al suo compagno di vita, ora suo marito.