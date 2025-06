Non è uno strip, ma quasi: Camila Giorgi si spoglia di tutto

Camila Giorgi, a questo punto nessuno ci sperava più, eppure è successo: l’ex tennista si è messa a nudo e lo ha fatto sui social network.

Criptica, enigmatica, complicata. Sebbene sia stata a lungo osteggiata per questo suo modo di essere, Camila Giorgi non ha mai cambiato atteggiamento. Le troppe domande non le sono mai piaciute e ha mantenuto fede a se stessa, senza apportare la benché minima variazione né alla sua personalità, né tanto meno al suo modo di porsi in pubblico.

Anche in Honduras, durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi, si è sbottonata pochissimo. Se fosse rimasta più a lungo forse avrebbe ceduto e si sarebbe messa un po’ più a nudo, ma anche lì è stata discreta e mai eccessiva nei modi e nell’eloquio. L’ex tennista è un tipo che preferisce farsi i fatti suoi e, proprio per questo motivo, è da apprezzare. Soprattutto in un momento storico in cui si fa a gara, invece, per spiattellare dettagli privati e personali sui social e in rete.

Stavolta, tuttavia, ha deciso di spogliarsi di tutto. Non letteralmente, anche se uno striptease avrebbe fatto solo che piacere ai suoi numerosissimi follower, bensì in senso metaforico. Si è denudata nella misura in cui il suo ultimo post sui social è chiaramente un modo alternativo di raccontarsi. Nonché di rivelare cosa cerchi e cosa, evidentemente, non sia andato nelle sue precedenti relazioni.

Camila Giorgi si lascia andare: l’ultimo è un post rivelatore

Camila ha avuto due partner, dopo l’addio al tennis, e ha chiuso la storia con il politico argentino Ramiro Marra prima di partire per l’Isola. Il video che ha postato sembra tutto, dunque, tranne che casuale.

Il protagonista del reel è il famoso psicologo Antonino Tamburello, che si lancia in una dissertazione sull’amore e sull’anima gemella. “Un giorno arriva una persona, ti conosce, ti ama e non va più via – lo si sente dire mentre immagina di parlare alla figlia della persona giusta – Non c’è un giorno in cui sarai da sola. Non c’è un giorno in cui sarai al secondo posto, al terzo posto, in quarta fila, nelle quinte del teatro, perché lui è quello inviato. L’amore si riconosce dalla continuità“.

La Giorgi si è spogliata della sua corazza, dunque, spiegando, attraverso la condivisione di questo video, di volere nient’altro che questo. Un amore semplice ma continuo, una vita in prima fila, in cima ai pensieri di qualcuno. Ed è proprio vero, allora, se si è spinta tanto in là, che l’addio al tennis l’ha cambiata tantissimo.