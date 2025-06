Estrazione Superenalotto 28 giugno 2025: vincite e quote

28 giugno 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 103. Ecco tutti i ragguagli

L’ultima estrazione settimanale del Superenalotto ormai è alle porte. Tante le persone che in queste ore hanno deciso di tentare la fortuna, sperando così di poter cambiare la propria vita e realizzare i loro sogni. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le quote che porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 4 , Quote € 44.616,91

Punti 4: Numero vincite 433 , Quote € 423,03

Punti 3: Numero vincite 16.885 , Quote € 32,49

Punti 2: Numero vincite 288.406 , Quote € 5,89

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote€ 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 42.303,00

Punti 3SS: Numero vincite 105 , Quote € 3.249,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.891, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 11.552 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 21.691 , Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 41 51 35 38 10 56

Numero Jolly: 3

Numero Superstar: 51

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.