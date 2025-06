Il debutto a Wimbledon è un successo: questa nuova tennista è una dea

C’è una nuova stella nel circuito Wta: è appena entrata a farne parte, ma si è già fatta apprezzare per il suo talento e la sua innegabile bellezza.

Dopo i successi collezionati prima a livello juniores, poi universitario, ha finalmente deciso, lo scorso anno, di passare al professionismo. Oggi è la numero 197 del ranking Wta e tutto lascia presagire che non si fermerà qui. Ha avuto una tenacia tale, del resto, da aver già dimostrato di poter potenzialmente arrivare ovunque voglia.

Ha affrontato diversi infortuni e interventi, sia alle anche che alle ginocchia, eppure è ancora qui, determinata ad arrivare il più lontano possibile. Il suo nome è Carson Branstine, è statunitense ma naturalizzata canadese. Il primo risultato veramente degno di nota, in una carriera che è stata comunque molto avvincente e movimentata, è arrivato nel febbraio dell’anno in corso. Quando, cioè, si è spinta sino in finale al Wta 125 di Cancun. Quella partita l’ha persa, ma le ha permesso di sfondare il muro della top 200.

La scia di successi è andata avanti in primavera, come si evince dal fatto che questa bella tennista sia apparsa nei tabelloni delle qualificazioni di diversi grandi eventi. Ha fatto tappa ai Masters 1000 di Indian Wells e di Miami, ma si è fatta notare anche al Roland Garros. Per non parlare di Wimbledon, dove si è regalata un debutto in grandissimo stile alle qualificazioni. In occasioni delle quali, manco a dirlo, tutti si sono accorti di lei.

Tutti pazzi per Carson: c’è una nuova stella nel circuito Wta

Non solo per il suo talento, che pure è innegabile e che le permetterà di fare tanta strada. Gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notarla perché, oggettivamente, è una vera e propria dea.

Carson è un’atleta d’una bellezza unica, quasi sconvolgente oseremmo dire. Infatti, prima ancora di debuttare nel circuito professionistico, era già seguita da molti follower, che avevano avuto modo di apprezzarne, nel tempo, il fascino magnetico e il fisico da indossatrice. Fisico che ha esibito con grande disinvoltura in una delle ultime foto da lei postate sui social, quella in cui sfoggia un trikini che sembra qualcuno le abbia cucito addosso.

Il costume in questione è caratterizzato da una scollatura vertiginosissima e resta aperto sui fianchi, mettendo quindi in mostra gli addominali scolpiti della bellissima tennista americana. Della quale sentiremo certamente parlare, e anche tanto, nei mesi a venire.