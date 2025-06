Che bomba Paula Badosa, modella per un giorno: la copertina scotta

Da tennista a modella per un giorno: Paula Badosa ha fatto ace e, anche in questa veste, se l’è cavata in maniera davvero egregia.

Avrebbe potuto fare quello che, in passato, hanno fatto anche i suoi genitori, vale a dire lavorare come modelli. E invece, cocciuta e controcorrente, ha sempre saputo di volersi guadagnare da vivere giocando a tennis. Ha iniziato a farlo prestissimo e, con grande abnegazione, ha ottenuto risultati inimmaginabili.

Non si è mai limitata a fare solo quello, tuttavia, la bella Paula Badosa. Ora per un motivo, ora per un altro, la tennista spagnola si è più volte ritrovata al centro dell’attenzione. Soprattutto per il gossip, cosa che inizialmente – e comprensibilmente – le dava fastidio ma che, nel tempo, ha imparato a gestire in maniera abbastanza razionale. Ancora oggi i dettagli della sua vita privata sono di grande interesse, solo che, probabilmente, non le dà più fastidio come un tempo.

E non la scalfiscono più neanche le critiche, almeno a giudicare dall’intervista che ha rilasciato, nei giorni scorsi, all’edizione spagnola del magazine Elle. Le è stato dedicato un servizio molto ampio, nel quale ha avuto la possibilità di mettersi a nudo come non mai e di raccontarsi in modo approfondito. Nonché di seguire, in un certo senso, le orme di mamma e papà.

Supersexy Paula Badosa: quel servizio è da bollino rosso

Tra una domanda e l’altra, infatti, la bella Paula, fidanzata da un paio d’anni con il collega greco Stefanos Tsitsipas, ha posato per uno shooting che definirlo rovente non renderebbe bene l’idea di quanto belli siano gli scatti di cui è stata protagonista.

La splendida tennista ammicca all’obiettivo con grande consapevolezza, sfoggiando gli outfit più disparati e dal fil rouge comune: la sensualità. Che indossi un completo sportivo o un abito da sera, un cappellino da baseball o un capo velato, non fa assolutamente alcuna differenza. Il sex appeal o ce l’hai o non ce l’hai e la Badosa, quello è poco ma sicuro, ne ha da vendere, tanto è vero che in questo servizio trasuda sensualità da tutti i pori.

Sebbene, insomma, la moda non sia il punto focale della sua carriera, è evidente che scorra nelle sue vene tanto quanto in quelle dei suoi genitori. E avrebbe potuto fare la modella, invece della tennista, visto che farlo anche solo per un giorno le è riuscito meglio che a chiunque altro.