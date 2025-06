Tennis, accipicchia che sensualità: la wag del momento strega il web

Sensualità ed eleganza possono coesistere e questa wag ce lo ha dimostrato: le foto contenute nel servizio sono semplicemente pazzesche.

Alcune di loro le conosciamo già da un pezzo. Sì, perché la maggior parte dei tennisti, checché si dica degli atleti di fama mondiale, non ama volare di fiore in fiore, ma preferisce un po’ di stabilità, quanto meno da un punto di vista sentimentale. Sono in pochi a cambiare partner più o meno spesso, mentre tutti gli altri, come ad esempio il nostro Jannik Sinner, sono allegramente single e concentrati solo ed esclusivamente sulle loro carriere.

Tante delle wag del tennis, dicevamo, abbiamo imparato a conoscerle negli anni. Si pensi a Morgan Riddle, giusto per citarne una, che oltre ad essere l’inseparabile compagna del tennista americano Taylor Fritz è anche, oramai, una content creatore di successo. E c’è un’altra wag ancora della quale vale la pena parlare, non fosse altro perché il grande pubblico del tennis ha imparato a conoscerla da poco e non sa ancora molto, di conseguenza, sul suo conto.

Iniziamo col dire che il suo nome è Veronica Confalonieri e che è chiaramente italiana, così come italiano è il suo compagno di vita, vale a dire il neo top ten Lorenzo Musetti. La ragazza è presenza fissa nel suo box ormai da un bel po’ di tempo. Da quando, cioè, mister Tartarini cercava di allontanare le voci su questa presunta nuova coppia sostenendo che i due fossero solo amici.

Eleganza d’altri tempi: che bella questa wag

Erano talmente amici, in effetti, che dopo un po’ sono diventati genitori del piccolo Ludovico, il cui arrivo ha sconvolto – in meglio – la vita del tennista carrarino.

Un secondo bebè sta per sbarcare nella loro vita, a dimostrazione del fatto, nel caso si avesse bisogno di ulteriori prove, che questi due fanno decisamente sul serio. Sono in tanti a pensare, oltretutto, che Veronica abbia fatto solo che bene a Lorenzo, tanto è vero che le attribuiscono la sua scalata e i successi che, finalmente, ha iniziato a collezionare.

Lo ha sostenuto e supportato ed è per questo che il popolo dei social ha imparato ad apprezzarla. Mettiamoci, poi, che è anche bellissima, come si evince dalle foto presenti nel servizio che WMag ha dedicato alle wag del momento. Affascinante e sensuale, la Confalonieri è davvero una di quelle bellezze d’altri tempi. Un po’, se vogliamo, come il tennis della sua dolce metà, che non passa mai di moda e che è sempre un piacere gustarsi.