Pizzo e inquadratura tattica: la nuova Camila Giorgi è incontenibile

L’ultimo post di Camila Giorgi è un autoscatto crudele: l’ex tennista ha optato per un’inquadratura che non lascia scampo ai follower.

Nella sua vita c’è un prima e un dopo. Quello che è stato prima dell’addio al tennis e quello che è adesso che ha definitivamente appeso la racchetta al chiodo. Da quando ha lasciato il circuito non ne ha più impugnata una, segno che quella carriera le stava stretta già da un bel po’ di tempo e che era impaziente di ritrovare la sua libertà.

Da quel momento in poi, dunque, niente è stato più come prima. Non la sua routine quotidiana, di sicuro, e neanche lei, che oggi è una persona completamente diversa dalla tennista che avevamo imparato a conoscere. Camila Giorgi ha voltato pagina e non è più la giocatrice, formidabile ma dal rendimento assai altalenante, che avrebbe potuto sfondare ma che, probabilmente, si è data dei limiti onde evitare che lo sport la risucchiasse del tutto.

Oggi è un’ex naufraga, oltre che un’ex tennista, avendo preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, che si sta avviando verso la sua conclusione. Come concorrente del reality show non è durata a lungo, ma è ormai divenuta presenza fissa nello studio della trasmissione e questo, manco a dirlo, fa parecchio piacere agli spettatori dello show condotto da Veronica Gentili.

Décolleté letale: il selfie crudele di Camila Giorgi

Quanto sia cambiata glielo si legge in faccia, ma lo si evince senza troppi sforzi anche dai contenuti che la nuova Camila è ormai solita postare su Instagram.

La Giorgi ex campionessa è davvero incontenibile e sta facendo quello che, probabilmente, la sua carriera non le lasciava il tempo di fare: essere molto attiva, cioè, sui social, dove adesso appare praticamente ogni giorno, o quasi. Ogni volta in una veste diversa, ma sempre e comunque in una versione incredibilmente sexy.

L’ultima foto, per esempio, è stata un vero e proprio colpo al cuore. La vincitrice di Montreal 2021 ha scelto un’inquadratura tattica e ha ben pensato di scattarsi un selfie dal basso verso l’alto, facendo così in modo che il suo décolleté divenisse il punto focale di questo autoscatto che non esiteremmo a definire letale. E bisogna ammettere che il suo lato A, imprigionato in un sensualissimo capo in pizzo e visto così, è stato la sorpresa più bella delle ultime ore.