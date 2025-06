Tennista eletta a furor di popolo: è lei la diva più caliente di Miami

Ancora una volta, la bella tennista ha fatto boom in termini di like e di commenti: sarebbe stato strano il contrario, questo video è esplosivo.

Sarebbe stato un video fondamentalmente innocente, se solo lei non avesse fatto in modo di trasformarlo in un contenuto così piccante. Quindi è stata del tutto inevitabile, se vogliamo, la pioggia di cuori che ne è conseguita, l’ovvia conseguenza di un filmato che, pur volendo, non avrebbe mai e poi mai potuto lasciare indifferenti i suoi numerosissimi follower.

Iniziamo col dire, prima di entrare nei dettagli, che a pubblicare la clip in questione è stata colei che, un tempo, era l’aspirante erede di Maria Sharapova. Il suo nome è Angelina Dimova ed è altamente probabile che molti di voi la conoscano, nella misura in cui il suo seguito sui social suggerisce, appunto, che sia molto celebre e popolare in ogni dove. Con quasi 1 milione e mezzo di follower, infatti, è una delle influencer sportive indubbiamente più famose del mondo social.

A questi numeri ci è arrivata nel tempo, con pazienza e abnegazione. Pensate un po’, fino a 2 anni fa aveva “solo” 500mila follower e si può solo immaginare quanto impegno e costanza ci siano voluti perché questo numero triplicasse. I suoi contenuti sono migliorati nel tempo e adesso, basta dare un’occhiata alla sua bacheca per rendersene conto, sono studiati sin nei minimi dettagli perché soddisfino, appunto, le esigenze di questo pubblico così ampio e variegato.

Saluti bollenti: il trikini di Angelina valorizza le sue curve da paura

Anche l’ultimo video, dunque, soddisfa questi requisiti, tanto è vero che è un vero e proprio spettacolo per gli occhi dei fortunati che si sono imbattuti in esso scrollando la bacheca di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aɴɢᴇʟɪɴᴀ (@angelina_dimova)



Nel video più recente pubblicato dalla bella Angelina, è possibile ammirarla mentre sfoggia delle movenze ammiccanti e mette in mostra il suo fisico, notoriamente perfetto. La Dimova saluta le barche che passano mentre indossa un trikini minimal, che copre solo lo stretto indispensabile. Le sue curve sono in bella vista e quel costume le sta divinamente.

Il post, manco a dirlo, ha fatto boom di like e commenti nel giro di pochi minuti, confermando quello di cui, in realtà, eravamo già da tempo a conoscenza: che la sua sensualità non passa inosservata, benché questi contenuti siano ormai per lei all’ordine del giorno. E in tanti, come si evince dai commenti, l’hanno eletta regina indiscussa di Miami dopo questo video esplosivo.