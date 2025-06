Fuga al mare prima di Wimbledon: carosello micidiale

Questa tennista ti lascerà, ancora una volta, senza fiato: con questa carrellata di bikini micidiali ha spaccato come mai prima d’ora.

Attitudine allo sport, bellezza, determinazione. Quello di Susanna Giovanardi è un profilo estremamente variegato e, in quanto tale, molto interessante. A differenza di altre sue coetanee, non si è concentrata su una passione soltanto, anzi: ha cercato di coltivarne svariate simultaneamente, in maniera tale da non lasciare nulla d’intentato e da diversificare, così, i suoi interessi.

Gioca ancora a tennis, ma non lo ha mai fatto ai livelli di colleghe del calibro di Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka e tante altre ancora. Ha dato libero sfogo al suo amore per lo sport, eppure non ha mai smesso di rincorrere quello che era un altro dei suoi sogni nel cassetto: fare la modella. Oggi lo fa quasi a tempo pieno, pur continuando a giocare, ma non a livello professionale, a tennis. Coniuga dunque quotidianamente, a modo suo, tanto l’attitudine per la passerella quanto quella per lo sport.

Non si annoia mai, insomma, la bella Susanna, che in tutto ciò ha anche trovato il tempo – ed è da questo che si evince la sua determinazione e forza di volontà – di iscriversi all’università e di formarsi nel settore delle Scienze motorie. Un esempio da seguire, insomma, non fosse altro per il modo in cui ha dimostrato che volere è potere e che se lo si desidera non c’è niente di impossibile.

Bikini e like a più non posso: irresistibile Susanna

Non ci sorprende affatto, dunque, essendo lei un modello estremamente positivo, che sui social network tutti siano pazzi di lei. Il suo profilo social è gettonatissimo sia per questo, sia per le foto che la bella Giovanardi è solita postare nella sua bacheca.

L’ex tennista, paragonata in passato da Patrizia Mirigliani a Sophia Loren, ogni giorno o quasi tira fuori dal cilindro una foto spaziale. Stavolta ha fatto addirittura di meglio, tuttavia, pubblicando un intero carosello che ci ha lasciati letteralmente a bocca aperta. Prima che inizi Wimbledon, si è concessa una fuga al mare in cerca di relax, ragion per cui la si vede indossare dei costumi da bagno davvero micidiali.

Condividendo alcuni frammenti delle sue vacanze, ha raggiunto un gran numero di follower e spezzato il cuore, ne siamo certi, a migliaia e migliaia di loro. Perché è vero che la si vede spesso in bikini, ma è vero anche che a delle curve tanto deliziose non ci si abitua mai e poi mai.