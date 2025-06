È lei la regina della spiaggia: questa tennista in bikini spacca

Questa splendida tennista ha un talento naturale per il beach style: ogni volta che posa in bikini, c’è davvero da perdere la testa.

Ad un certo punto della sua vita, ha deciso di reinventarsi. Lei, che ha iniziato a giocare a tennis quando era ancora una bambina, oggi è un’influencer sportiva. Una delle più amate, oltretutto, nella misura in cui il suo profilo Instagram è un concentrato di dritte per chiunque sia in cerca di consigli su come intraprendere uno stile di vita sano e attivo.

Lei incarna alla perfezione il senso di tutto ciò: il suo corpo è perfetto e, nonostante non sia più esattamente una ragazzina, ha un fisico decisamente invidiabile. Di anni oggi ne ha 36, ma Corinna Dentoni, l’ex tennista di cui stiamo parlando, ne dimostra più o meno, a voler esagerare, la metà. Merito, appunto, del suo stile di vita e dell’approccio con cui affronta la quotidianità.

Vive tra Miami, Milano e la Sardegna e, pur non giocando più a tennis, pratica uno sport che ne è in qualche modo “cugino”: ci riferiamo al pickleball, molto in voga negli States e simile al paddle, al quale si è convertita perfino l’ex campionessa Eugenie Bouchard. Corinna se la cava alla grande perché, in fin dei conti, può pur sempre continuare a sfruttare quel talento che, all’età di 16 anni, le aveva permesso di entrare a far parte del circuito professionistico. E che tante soddisfazioni le avrebbe regalato, se solo non avesse deciso di lasciare gradatamente il tennis dopo aver vinto 15 titoli Itf, 9 in singolare e 6 in doppio.

Corinna come in Baywatch: semplicemente divina

Raggiunse l’apice della sua carriera a cavallo tra il 2008 e il 2013, prendendo parte anche ai tornei del Grande Slam. Nel 2010, però, decise di prendersi una prima pausa, molto lunga. Tornò in campo nel 2019, per poi riallontanarsi dal circuito l’anno dopo. Infine, in seguito ad alcune e sporadiche apparizioni nei tornei Itf, dal 2023 in poi non ha più giocato.

Ha iniziato a concentrarsi, come dicevamo, sulla sua attività di influencer sportiva, che le ha permesso di diventare molto popolare e di fare una vita più rilassata e meno frenetica. Nonché di mostrare le doti di cui madre natura le ha fatto dono, lavorando come testimonial per molti marchi di abbigliamento e swimwear.

Nell’ultimo spot di cui è protagonista, possiamo ammirarla con indosso dei costumi da bagno esplosivi. Corinna è talmente bella da sembrare la regina della spiaggia.