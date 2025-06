Il bis è servito: solo abiti supersexy nel guardaroba della tennista

Impossibile non fantastica dinanzi ad un abito così: la tennista ha calato il jolly e messo ko, ancora una volta, i suoi numerosi follower.

Non lo credevamo possibile. Perché non potevamo sapere, in fondo, che avesse così tante “cartucce” nel suo arsenale. E così, proprio quando credevamo che non potesse indossare un abito più sexy e stravagante di quello che ha sfoggiato in occasione del suo ultimo e recente compleanno, ecco che invece, come a volerci prontamente smentire, ha trovato un nuovo modo per stupirci e strabiliarci.

Chi? Semplice, Dayana Yastremska, che prima ancora di essere una ragazza bellissima, dal fascino che non esiteremmo a definire sovrumano, è soprattutto una tennista di successo. Una di quelle atlete dalle quali è impossibile togliere gli occhi di dosso quando sono in campo, sia perché con la racchetta sanno fare magie e sia perché, per l’appunto, guardarle è un vero piacere, tanto sono magnetiche e oggettivamente belle da vedere e meritevoli, in quanto tali, di essere ammirate.

Sarebbe sbagliato, tuttavia, pensare che esibire le doti di cui Madre Natura le ha fatto dono sia il suo unico interesse. La verità, infatti, è che, al di là dei contenuti che è solita postare sui social, questa tennista ucraina si è esposta sin dall’inizio in maniera molto diversa. In passato si è servita del tennis e della sua popolarità, anzi, per lanciare dei messaggi che ancora riecheggiano in ogni dove.

Dayana fa il bis: non lascia spazio all’immaginazione

Tre anni fa, la bella Dayana aveva raccontato, senza celare la sua comprensibilissima commozione, l’inizio dell’invasione russa nel suo Paese. Aveva ripercorso i momenti più brutti, come il primo bombardamento.

“Non ci siamo resi conto e non abbiamo capito cosa stesse succedendo – aveva rivelato, come riferì Tennis Fever, l’atleta – È stato pazzesco. Non era un film o un videogioco. Eravamo molto scioccati. Abbiamo lasciato l’appartamento per rifugiarci nel parcheggio sotterraneo mentre le bombe continuavano ad esplodere”. E sarebbe bello poter dire che questi ricordi appartengono ormai al passato, ma sappiamo bene che sarebbe una clamorosa bugia.

La Yastremska, come tutti i suoi connazionali, non ha potuto fare altro, semplicemente, che andare avanti. E oggi, dopo tanto tempo, è tornata ad essere molto attiva sui social, postando foto deliziose. Come quella, di qualche ora fa, in cui indossa un abito talmente corto da aver scatenato, inevitabilmente, la fantasia dei suoi follower…