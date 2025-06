Donna Vekic si mette a nudo: lo shooting fa impazzire i tifosi

Che sorpresa per il popolo del tennis: l’amatissima campionessa Donna Vekic ha ritenuto che fosse giunta l’ora di mettersi a nudo.

Gli ultimi due tornei sono andati così così, ma ci sta: il passaggio dalla terra battuta ai verdi prati europei, si sa, è sempre un po’ traumatico. Soprattutto per chi non ha chissà quale grande dimestichezza con l’erba e “soffre”, dunque, le differenze tra le varie tipologie di superficie. Poco importa, in ogni caso, che sia uscita al primo turno sia al Queen’s che al Wta di Berlino, in quanto non ci è voluto molto perché arrivasse per lei un gran bel premio di consolazione.

Donna Vekic, è lei la talentuosissima tennista di cui stiamo parlando, è apparsa nei giorni scorsi all’interno dell’edizione croata di uno dei magazine più amati in assoluto dal pubblico femminile. Parliamo di Elle, che le ha dedicato un ampio servizio a tutto tondo in cui racconta le molteplici sfaccettature del suo carattere, e non solo. Oltre a soffermarsi sui particolari più succulenti della sua carriera, infatti, l’intervista riserva diversi passaggi anche alle fatiche e ai sacrifici dell’essere una tennista professionista.

Un servizio che le ha dato la possibilità di mettersi a nudo, insomma, nonché di raccontare alcuni retroscena assolutamente inediti. Come alcune sensazioni, non poco gradevoli, con cui i campioni del suo calibro, loro malgrado, sono costretti a fare i conti ogni giorno. E come la disciplina sia importante, tanto nella vita quanto evidentemente nello sport, se si vogliono raggiungere vette altissime e apparentemente irraggiungibili come quelle che ha scalato l’attuale numero 22 del ranking Wta.

Donna Vekic si racconta in costume in piscina: foto strabilianti

C’è un passaggio, dell’intervista, che risulta essere particolarmente significativo e degno di nota. Quello in cui rivela che essere dei tennisti è si un onore, ma anche, a suo modo, un onere.

“Non penso proprio ogni secondo della mia giornata al mio corpo, ma di solito, quando mi sveglio, la prima cosa che faccio è controllare se mi fa male qualcosa. Ed è qualcosa che attendo con gioia: il giorno in cui smetterò di giocare a tennis a livello professionale e mi sveglierò senza che mi importi se mi fa male la gola o la schiena”.

A fare da contorno al servizio, davvero interessantissimo, delle foto deliziose. Donna è seduta a bordo di una piscina a sfioro, indossa un costume monospalla nel colore della terra e regala all’obiettivo il suo sguardo più sensuale. Senza strafare, senza ricorrere a chissà quali trucchi, è semplicemente bellissima.