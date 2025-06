Estrazione Superenalotto 19 giugno 2025: vincite e quote

19 giugno 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 97. Ecco tutti i ragguagli

19 giugno 2025: nuova caccia ai numeri vincenti. Tanti sono i giocatori di tutto il paese che stanno preparando le loro giocate per la prossima estrazione del Superenalotto, pronti a sfidare la dea bendata. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa:

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 8, Quote € 19.480,51

Punti 4: Numero vincite 966, Quote € 166,20

Punti 3: Numero vincite 31.604, Quote € 15,17

Punti 2: Numero vincite 398.714, Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 10, Quote € 16.620,00

Punti 3SS: Numero vincite 185, Quote € 1.517,00

Punti 2SS: Numero vincite 2.068, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 10.640, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 19.285, Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 4 6 73 11 31 69

Numero Jolly: 9

Numero Superstar: 26

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.