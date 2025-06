Favolosa Sabalenka: in bikini a Mykonos splende più che mai

Aryna Sabalenka superstar: per le vacanze in Grecia, la tigre bielorussa ha optato per un bikini che non lascia spazio all’immaginazione.

Ha chiesto scusa più e più volte, mentre riceveva il trofeo destinato al secondo classificato del Roland Garros. Lo ha fatto perché consapevole di non aver giocato al meglio delle sue potenzialità e di aver commesso troppi errori. Errori che, col senno di poi, le hanno purtroppo impedito di mettere le mani sull’ambitissima coppa dei moschettieri.

Proprio come Jannik Sinner, dunque, anche Aryna Sabalenka ha lasciato la città dell’amore con un nodo in gola. Con un sapore amarissimo in bocca e con tanta voglia di staccare un po’ la spina dopo la deludente finale disputata allo Chatrier contro Coco Gauff. Ma mentre il re del ranking Atp è tornato tra i monti, a casa sua, per passare del tempo con la famiglia, lei ha ben pensato di mettere tutto in stand-by e di volare alla volta della magica Grecia in compagnia della sua dolce metà.

“Ho già prenotato un volo per Mykonos: alcol e zuccheri per me – ha detto in conferenza stampa, dopo l’ultimo atto del Roland Garros – Ho solo bisogno di un paio di giorni per dimenticare completamente questo mondo pazzo e pazzo e mettere alle spalle tutto quello che è successo qui”. Cosa che, almeno a giudicare dagli scatti postati sui social network, è riuscita a fare eccome.

Sabalenka in fuga a Mykonos più caliente che mai

La tigre bielorussa e il fidanzato, l’imprenditore Georgios Frangulis, sono dunque partiti seduta stante, proprio quello che serviva ad Aryna per metterci una pietra sopra e ritemprare tanto il corpo quanto la mente.

In Grecia, così pare, se la sono spassati un mondo. Tra mare e tramonti da urlo, coccole e drink, si sono goduti le meraviglie di Mykonos cercando di non pensare troppo a quello che era accaduto in Francia. E Aryna si è talmente – e giustamente – rilassata che la sua serenità traspare piuttosto chiaramente da tutti gli scatti che ha affidato al web.

Rilassata e bellissima, è doveroso aggiungere, nella misura in cui le foto in bikini hanno lasciato tutti i follower senza fiato. Statuaria e affascinante, con il mare alle spalle, la numero 1 del ranking ha stregato chiunque si sia imbattuto nelle sue “cartoline” da Mykonos. E la cosa, in tutta sincerità, non ci ha stupiti neanche un po’…