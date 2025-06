Diletta Leotta e Raoul Bova: il gossip dell’estate infiamma il web

Diletta Leotta e Raoul Bova, non si parla d’altro che di loro: chi ha sganciato la bomba e cosa potrebbe succedere adesso.

Ora come ora si trova a Miami. Non tanto per l’oceano, la movida e le palme, quanto piuttosto per il Fifa Club World Cup 2025, in veste di inviata per Dazn. Tra un impegno di lavoro e l’altro, però, si sta anche giustamente – godendo tutto quello che la Florida ha da offrire. Senza lasciarsi minimamente turbare dalle voci che, nel frattempo, si rincorrono con una certa insistenza in Italia.

Ora per un motivo, ora per un altro, Diletta Leotta è sempre, costantemente, al centro dell’attenzione. Perfino adesso che è a migliaia di chilometri di distanza, è lei la protagonista di uno dei gossip più caldi dell’estate. Nessuna conferma è ancora arrivata in tal senso dalla diretta interessata, il che ha alimentato la convinzione che non si tratti di indiscrezioni fini a se stesse, ma che ci sia un fondamento di verità in questi rumors.

A sganciare questa bomba è stato Vanity Fair, il primo ad aver rivelato che la conduttrice di origini siciliane, la più amata del panorama televisivo del Bel Paese, potrebbe presto concedersi una nuova avventura professionale. No, non intende lasciare Dazn, la tv in streaming che l’ha lanciata e resa tanto celebre. Sarà qualcosa di completamente diverso a quello a cui è ormai abituata, per cui si tratterebbe, eventualmente, nel caso in cui le voci venissero confermate, di un vero e proprio salto nel buio.

Una nuova avventura per Diletta Leotta

Secondo il periodico, la bella Diletta potrebbe far parte del cast di Don Matteo. Potrebbe recitare in un episodio della storica fiction targata Rai e comparire, dunque, al fianco dell’affascinante Raoul Bova, che ha preso il posto di Terence Hill dal 2022.

Si tratterebbe, più specificamente, di un cameo, ma non sarebbe la prima volta – è giusto sottolinearlo – che la Leotta si cimenta con la recitazione. Nel 2020 era già apparsa nel film “7 ore per farti innamorare”, mentre l’anno successivo aveva fatto sognare il popolo del grande schermo con una parte nel cinepanettone “Chi ha incastrato Babbo Natale?”.

Sarà interessante, perciò, vederla in questa insolita ed inedita veste, in un cast pieno zeppo di stelle del cinema che hanno già iniziato, peraltro, a girare le nuove puntate tra Spoleto e Roma. Qualora tutto fosse confermato, ci vorrà comunque il 2026 per vederla sul piccolo schermo al fianco di Raoul Bova. Pardon, di Don Massimo.