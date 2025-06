Ultim’ora Berrettini: il messaggio in codice fa il giro del web

La verità dietro le parole di Matteo Berrettini: ecco cosa significa quella frase e cosa intendeva dire per davvero il finalista di Wimbledon 2021.

Al Roland Garros ci aveva messo la “faccia”. Quando aveva dovuto annunciare la decisione di ritirarsi dallo Slam d’Oltralpe, aveva pubblicato un post e spiegato perché non ci sarebbe stato. Quando si è trattato di fare lo stesso con il torneo di Stoccarda e quello del Queen’s, invece, ha lasciato che la notizia trapelasse senza alcun intervento da parte sua sui social. Segno che dover saltare i due appuntamenti sull’erba, a lui peraltro particolarmente cari, sarà stato molto più doloroso.

Ci è voluto il concerto di Marracash a Torino per rivedere Matteo Berrettini e per avere una prova tangibile del fatto che, tutto sommato, stia bene. Non ha battuto alcun colpo per svariate settimane, ragion per cui i tifosi avevano iniziato a temere che stesse attraversando un altro dei suoi momenti bui. E magari è così, sì, ma è comunque un buon segno che non si sia buttato completamente giù e che abbia trovato la forza di assistere al concerto di uno dei suoi beniamini rap.

Questo concerto deve oltretutto avere un certo impatto sul campione romano, considerando che, in seguito ad esso, l’ex numero 6 del mondo è tornato sui social con un carosello che ha mosso le fila proprio dall’evento torinese. Matteo ha pubblicato qualche foto insieme al cantante, nel bel mezzo di un carosello che conteneva anche dei video, dei selfie e un po’ di contenuti “criptici”.

Criptico Berrettini: la verità sta in quella frase

La buona notizia è che Berrettini si sta allenando. Lo sta facendo sul cemento, però, il che sembrerebbe suggerire che non lo vedremo a Wimbledon e che abbia deciso di saltare, a questo punto, per via dell’infortunio agli addominali, la parentesi sull’erba.

Ad incuriosire è stata, tuttavia, la didascalia aggiunta a margine di questo carosello, che impone una riflessione: “Evitare la sofferenza è una sofferenza”, ha scritto il finalista di Wimbledon 2021, esprimendo a pieno il conflitto interiore con il quale, molto probabilmente, sta facendo i conti. Matteo sembra voler dire che il passato, seppur alle spalle, gli ha insegnato tanto, una cosa soprattutto. Che accettare il dolore e convivere con esso, cioè, è fondamentale ai fini della sua crescita personale e professionale.

Potrebbe voler dire che stavolta non getterà la spugna, che non mollerà come tante volte è stato in procinto di fare. Perché sarà anche vero che la sofferenza è parte integrante della vita, ma che cercare a tutti i costi di evitarla è controproducente, oltre che inutile. Meglio aspettare, insomma, che passi, ancora una volta.