Vacanze bollenti per Eva Gini: il carosello è spietato

Eva Gini ha ammaliato i suoi numerosissimi follower con delle foto davvero bollenti: non ha avuto alcuna pietà, si è mostrata bella come non mai.

Sui social network si espone molto, tanto è vero che vanta un seguito di oltre 260mila follower. Eppure, è sempre stata molto discreta e non è mai andata al di là delle foto, indubbiamente molto sexy, che posta con cadenza quasi quotidiana. Quanto riservata sia, del resto, lo dimostra il fatto che poco o nulla si sappia della sua vita privata.

Eva Gini, è di lei che stiamo parlando, è stata sempre bravissima, dunque, a separare la sfera pubblica da quella privata. Ha lasciato che i follower e gli spettatori la conoscessero dal punto di vista professionale, mentre non ha mai condiviso nulla che riguardasse la sua situazione sentimentale. Quel poco che si sa è gossip e niente più, perché la diretta interessata non ha mai confermato nessuno dei flirt che le sono stati attribuiti. Alcuni dei quali anche parecchio “assordanti”.

I tabloid spagnoli avevano riferito, nel gennaio del 2024, che la bella giornalista, presentatrice e influencer italiana fosse la nuova fiamma dell’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas. In un altro momento, invece, si era vociferato di una presunta relazione con il calciatore Guglielmo Vicario. Ma, anche in questo caso, si è trattato sempre e comunque di rumors che potrebbero essere, proprio perché tali, privi di qualunque fondamento.

Eva Gini senza cuore: quelle foto sono davvero pericolose

Di certo, a proposito di Eva Gini, c’è solo che ha un amore folle nei confronti dello sport. Ereditato, così pare, dal papà, che quando era piccola la portava a correre, sciare, vedere le gare di F1 e di Moto GP. Era scontato, quindi, che ad un certo punto si appassionasse anche lei al mondo che l’ha poi resa tanto celebre.

Il pallone resta, tuttavia, il suo chiodo fisso. Conseguita la laurea in Lettere moderne, ha iniziato a lavorare come stagista per l’Inter, per poi approdare alla Gazzetta dello Sport. A renderla famosa è stato, però, il suo approdo nella redazione di Sport Mediaset e di Premium Sport, che le ha permesso di fare sfoggio del suo talento e della sua competenza in materia sportiva.

Nonché del suo fascino, assolutamente innegabile. Oltre ad essere così preparata in fatto di sport, Eva Gini è anche una donna d’una bellezza disarmante. Basta dare un’occhiata all’ultimo carosello da lei postato, quello in cui appare in bikini, per farsi un’idea di quanto sia affascinante e di quanto pericolose siano le sue curve prorompenti.