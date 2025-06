Una top model per Sinner ed Alcaraz: il video non mente

Scontro Sinner-Alcaraz, spunta una modella alquanto sospetta: tutta la verità sulla bellissima ragazza della quale si sta parlando in queste ore.

Una cosa è certa: l’amore sarà l’ultimo dei suoi pensieri, in questo momento. Jannik Sinner si è rintanato tra i monti per schiarirsi le idee e a tutto avrà pensato meno che alle donne. Conoscendolo sarà focalizzato, più che altro, sui scenari futuri e su come disinnescare, quando ne avrà l’opportunità, l’ostico avversario Carlos Alcaraz.

L’impresa non gli è riuscita in quel di Parigi, benché il numero 1 del mondo abbia sfiorato la vittoria. Ha vinto i primi 2 set e tutto sembrava sorridergli quando, al momento di chiudere i conti e di alzare al cielo la coppa dei moschettieri, si è lasciato scivolare dalle mani non uno, ma ben tre match point. Dopodiché, l’ormai galvanizzato fenomeno di Murcia ha ribaltato completamente la situazione, fino a trascinare l’azzurro al super tie-break per poi batterlo una volta per tutte.

Un Roland Garros dal sapore amaro, dunque, in seguito al quale l’altoatesino aveva necessariamente bisogno di qualche giorno off. Così, insieme a mamma Siglinde, ha fatto ritorno a Sesto Pusteria, per ricaricare le pile in vista dell’ormai imminente stagione sull’erba. La sua pausa all’insegna del relax, però, potrebbe non averla trascorsa solo in famiglia, come ha affermato il diretto interessato. Gli avvistamenti degli ultimi giorni suggeriscono qualcosa di completamente diverso.

A Parigi c’era anche lei: che succede con Laila Hasanovic?

Già prima del suo arrivo a Parigi, girava voce che avesse una nuova fiamma e che il suo pit-stop a Copenaghen avesse a che fare proprio con lei. E pare che questa ipotesi non sia tramontata, ma che, al contrario, sia ora avvalorata da ancor più elementi.

Come il fatto, per esempio, che Laila Hasanovic fosse a Parigi e che abbia assistito allo scontro epico tra Alcaraz e Sinner. Le telecamere hanno più volte indugiato sulla top model di origini bosniache, molto popolare sui social, che in passato avrebbe avuto una relazione con il figlio di Michael Schumacher, il pilota Mick, e con l’attaccante danese Jonas Wind.

Ciò nonostante, a sentire l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sempre molto informato sulle vite private dei vip nonché autore di parecchi scoop a sfondo sportivo, non si tratterebbe di una storia seria. “La vive con leggerezza – ha scritto sui social – Per ora non vuole storie serie, proprio come il suo rivale Alcaraz“. Solo un’amica speciale, dunque?