Si avvera il sogno di Camila Giorgi: l’annuncio in una clip

Camila Giorgi ha voluto farlo sapere a tutti e non potrebbe essere più felice di così: era questo il suo sogno nel cassetto, che adesso si è avverato.

Sono in tanti a pensare che Camila Giorgi non abbia lasciato l’Isola dei famosi per i presunti problemi familiari cui avrebbe fatto riferimento al momento di annunciare la sua decisione. Qualcuno ritiene, al contrario, che l’ex tennista se ne sia andata dall’Honduras perché l’esperienza da naufraga sarebbe stata più tosta di quanto si aspettasse.

E questo è vero, ma vale un po’ per tutti. Non si può avere contezza di quanto sia difficile vivere su un’isola, con poco cibo e nessun comfort, fino a che non lo si prova in prima persona. Quale che sia il motivo del suo ritiro dal reality show, ad ogni modo, è stato una gran bella vetrina per l’ex campionessa originaria di Macerata, che ha appeso la racchetta al chiodo all’incirca un anno fa. Si è fatta conoscere un po’ meglio e si è aperta molto più di quanto non avesse mai fatto ai tempi del tennis.

Adesso che è tornata alla normalità e che i problemi familiari di cui sopra sono ufficialmente risolti, tra l’altro, è diventata ospite fissa in studio. Le piace continuare a commentare le gesta dei suoi ex compagni di avventura e non è raro che intervenga per dire la sua in merito a dinamiche, polemiche, scelte e chi più ne ha più ne metta.

Camila Giorgi, ufficiale: è stata una vittoria su tutta la linea

Lo spirito dell’isola, poi, cui la conduttrice Veronica Gentili fa spesso riferimento, ha voluto chiudere il cerchio rivolgendo a Camila una domanda molto particolare. Le è stato chiesto, cioè, se il sogno da lei espresso alla vigilia della partenza dell’Honduras si fosse avverato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)



Il sogno in questione la Giorgi lo aveva messo nero su bianco in un foglio e infilato in una bottiglia, ragion per cui, qualche giorno fa, è arrivato per lei il momento di aprire la bottiglia e di rileggere quel messaggio. Si augurava di trovare nuovi amici e adesso possiamo dire, quindi, che il suo sogno si è ufficialmente avverato.

L’ex tennista ha legato sia con alcuni compagni che facevano parte del cosiddetto gruppo dei senatori (i concorrenti più anziani, ndr) che con qualche suo coetaneo, come ad esempio Carly Tommasini. E Camila, a giudicare dai sorrisi nella clip che l’Isola ha diffuso a mezzo social, non potrebbe esserne più felice di così.