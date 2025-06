Scotta la lingerie di Gaia Sabbatini: meglio di qualunque altro Angelo

Gaia Sabbatini fa felici i follower con un video del tutto inaspettato: tra bikini e lingerie, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum. La lista sarebbe infinitamente più lunga, ma le quattro top model che abbiamo appena citato sono quelle che meglio hanno incarnato, in passato, lo spirito di quello che è, senza ombra di dubbio, uno dei brand più amati e più famosi in tutto il mondo.

Parliamo di Victoria’s Secret, da sempre punto di riferimento per gli amanti della lingerie, che ad un certo punto ha messo in piedi una “squadra” di Angeli. Così sono state ribattezzate sin dall’inizio le icone che hanno sfilato, negli anni, per il popolarissimo brand, passando alla storia per il modo irripetibile in cui hanno incarnato la filosofia del marchio e reso giustizia alla bellezza e alla qualità dei suoi capi.

Poi è arrivata Gaia Sabbatini e la squadra degli Angeli di Victoria’s Secret, seppur solo simbolicamente, si è allargata. Anche lei, in un certo senso, è difatti entrata a farne parte qualche ora fa, nell’esatto momento, cioè, in cui ha pubblicato su Instagram un video tanto inaspettato quanto irresistibile. Da guardare in loop, oseremmo dire, per il motivo che comprenderete solo nel momento in cui lo avrete visto almeno una volta.

Gaia Sabbatini come Heidi Klum: esplosiva in camerino

Iniziamo col dire che, nella clip in questione, la bellissima mezzofondista italiana, campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn 2021, se l’è spassata nei camerini del brand indossando alcune delle sue proposte più degne di nota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Sabbatini (@gaia_sab99)



Si è mostrata in bikini, in pigiama, in body e, soprattutto, in lingerie. Chi la conosce ricorderà benissimo il suo fisico spaziale, per cui dovrebbe essere superfluo sottolineare quanto sia incredibilmente piccante questo video e come porti bene tutti i capi iconici del marchio. Se davvero Victoria’s Secret dovesse chiamare a raccolta dei nuovi Angeli, insomma, Gaia non sfigurerebbe affatto al cospetto di altre eventuali modelle. Anzi, con il suo corpo allenato ma estremamente femminile potrebbe esserne la testimonial ideale.

Peccato solo che alcuni follower, con i loro commenti, abbiano cercato di sciupare la bellezza di questa clip. In tanti hanno sottolineato che il connubio atletica-moda non funziona e che Gaia farebbe meglio a concentrarsi sulla sua carriera, piuttosto che sugli adv. Il solito e banalissimo ritornello con cui, ciclicamente, si cerca di turbare qualunque campione si conceda, anche solo di tanto in tanto, una piccola “distrazione”.