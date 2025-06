Nessun filtro per Camila Giorgi: perfezione fronte-retro

Camila Giorgi fa felici i follower postando sui social due foto in versione fronte-retro: solo applausi per l’ex tennista di Macerata.

Da quando è rientrata dall’Honduras, dove si era recata per partecipare all’edizione 2025 dell’Isola dei famosi, non si è praticamente più fermata. Se già in precedenza era molto attiva sui social e postava un bel po’ di contenuti, adesso è davvero inarrestabile. Segno che, molto probabilmente, i mille impegni legati alla sua carriera sportiva non le permettevano di esporsi come, invece, avrebbe voluto.

Adesso ha molto più tempo libero di quanto non ne avesse in passato, motivo per il quale Camila Giorgi si sta letteralmente dando alla pazza gioia. Non passa giorno senza che posti almeno qualcosina, come se volesse in qualche modo stabilire un filo diretto con i suoi follower. Di sostenitori ne ha sempre avuti tantissimi, essendo lei particolarmente famosa nel mondo del tennis, ma adesso sta volando a vele spiegate verso la cifra tonda. Ora come ora conta 715mila fan, ma il milione non sembra poi così lontano, anzi.

Se intende continuare così potrebbe addirittura superarlo, effettivamente, ma questo è tutto da vedere. Sarà interessante scoprire, piuttosto, quali piani abbia in mente l’ex campionessa di Macerata per il suo futuro. Continuerà a bazzicare negli ambienti televisivi – nello studio dell’Isola parrebbe piuttosto a suo agio – oppure farà qualcosa nel mondo della moda?

Inarrestabile Camila Giorgi: décolleté e lato B in primo piano

La prima ipotesi non è da disdegnare, benché la sua esperienza di naufraga sia stata fugace e non le abbia permesso di mettersi a nudo come forse, invece, avrebbe voluto.

La seconda, tuttavia, è più verosimile, nella misura in cui Camila ha sempre nutrito un amore smisurato nei confronti di tutto quello che ha a che fare con il fashion system. E lo dimostra il fatto che nei vari contenuti che posta sui social abbia un’attitude pazzesca: posa come una modella dalla comprovata esperienza e sfoggia in qualunque circostanza dei look incredibili, chiaramente indicativi del suo buon gusto e della conoscenza del settore.

Ma la Giorgi, al di là di questo, è perfezione assoluta. Le ultime due foto caricate su Instagram ne sono la dimostrazione: prima si è palesata, tramite un selfie allo specchio, con indosso un abito di colore rosa dalla scollatura vertiginosa, che mette in mostra il suo “nuovo” décolleté. Dopodiché ha indossato un outfit bianco e si è fatta immortalare di spalle, lasciando che i suoi follower apprezzassero anche il suo – già famosissimo – lato B. Fronte o retro, insomma, poco cambia se, come lei, si è belli dalla testa ai piedi.