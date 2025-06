Colpiti e affondati: che visione Valentina Caruso in bikini

La giornalista e conduttrice Valentina Caruso ha fatto un gran bel regalo ai follower: con il suo bikini viola ha decisamente spaccato.

Dire che sia eclettica non renderebbe giustizia alla sua incredibile versatilità. Salta da Sky Sport a Mamma Rai con invidiabile disinvoltura, segno che ha un’attitudine spiccata per la televisione e che, soprattutto, il suo talento e la sua preparazione non si limitano al solo universo sportivo. Ma che, anzi, è talmente brava da poter fare di tutto un po’.

Eppure, è nel panorama sportivo che è nata e cresciuta Valentina Caruso, che con quasi 200mila follower è una delle giornaliste più popolari del Bel Paese. Apprezzata per la sua notevole competenza in ambito calcistico, questa bellissima giornalista e conduttrice di origini sarde ha voluto regalarsi, però, anche qualche incursione in programmi un po’ diversi. Si è prestata, infatti, anche a “Camper” e “Origini”, due trasmissioni che vanno in onda sulla Rai, dimostrando, come dicevamo prima, di essere particolarmente portata per la tv in generale e non solo per i programmi a tema sportivo.

La sua carriera, insomma, è ufficialmente decollata e la gavetta nelle emittenti locali – ha lavorato per Unione Sarda, Radiolina e Videolina – ha decisamente dato i suoi frutti. I fedelissimi la ricorderanno anche a Quelli che il calcio, ma è approdando su Sky Sport che ha iniziato a crescere e a dare il meglio di sé, coltivando la sua passione per il pallone e quella per i media in un colpo solo.

La giornalista strega i follower: quanti like per le foto in bikini

In principio, era l’inviata delle partite del Cagliari Calcio per conto di Sky Sport 24, nonché membro della redazione di calciomercato. Nel 2024, poi, ha iniziato a lavorare per la Rai, facendosi conoscere anche da un pubblico diverso da quello al quale era ormai abituati.

Ha conquistato tutti, insomma, la bellissima Valentina, dagli appassionati di sport a quelli di archeologia. E non ci stupisce affatto, stando così le cose, che il numero dei suoi follower sia costantemente in aumento. Anche perché, è doveroso sottolinearlo, questa affascinante giornalista di origini sarde possiede delle doti indiscutibili.

E non ci riferiamo al solo talento per la conduzione, ma anche alla sua incredibile bellezza. Quando, qualche giorno fa, ha pubblicato un piccolo carosello di foto in bikini, i follower sono rimasti a bocca aperta. Una tempesta di like e di commenti si è scatenata all’improvviso, segno che resistere a queste curve è stato praticamente impossibile.