Tennis, la gonna velata è magia: tanga in bella vista

Il popolo del tennis è rimasto abbagliato dall’ultima foto postata sui social network: con quella gonna si vede praticamente tutto.

Ogni volta che si palesa sui social network, il tenore dei commenti è puntualmente quello. Come se i suoi follower proprio non riuscissero a dimenticare che un certo tennista ha fatto parte del suo passato. Eppure, essendo trascorso ormai più di un anno dalla rottura, sarebbe tempo di voltare pagina. Proprio come ha fatto – o almeno così sembrerebbe – la diretta interessata.

Iniziamo col dire che stiamo parlando di Maria Braccini, la splendida ragazza, molto popolare su Instagram e sul web, che è stata la prima fidanzata del numero 1 del tennis mondiale, vale a dire l’azzurro Jannik Sinner. I due si sarebbero lasciati, presumibilmente, durante la primavera del 2024. Al Roland Garros dello scorso anno lui stava già con Anna Kalinskaya, per cui si presume che avessero rotto almeno qualche mese prima. Nessuno dei due, tuttavia, per rispetto nei confronti di ciò che c’è stato, ha mai osato condividere con il pubblico le motivazioni che si celavano dietro questo addio.

L’altoatesino ha poi rotto anche con la tennista russa e oggi, così racconta la cronaca rosa, si diverte a flirtare con qualche modella, come Lara Leito e Laila Hasanovic. Non si hanno notizie ufficiali, invece, circa lo status sentimentale di Maria, che, proprio come il suo ex fidanzato, è sempre stata parecchio discreta e poco incline a postare sui social dettagli troppo privati.

Bikini e trasparenze: Maria fa impazzire i social

Una cosa, però, è certa: alla porta della Braccini ci sarà una fila lunga così. Maria è sempre stata apprezzata sia per le sue indiscutibili doti fisiche – dire che sia bella non le rende giustizia – quanto, appunto, per la sua compostezza e per la sua discrezione.

Siamo sicuri, dunque, che il cuore di molti follower avrà fatto una capriola quando, qualche giorno fa, l’ex lady Sinner ha pubblicato su Instagram le foto della sua ultima vacanza all’insegna del sole e del relax. Prima si è palesata in bikini e, manco a dirlo, era stupenda. Poi, però, ha voluto postare uno scatto ancor più malizioso, giocando con le trasparenze del suo look.

La gonna copricostume che aveva indosso era sottile come carta velina, ragion per cui il tanga nero sbuca da sotto, facendo l’occhiolino a chiunque posi gli occhi su questa bella istantanea.