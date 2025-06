Lato A a tutto schermo: la tennista sferra un colpo da maestra

Lato A micidiale, le ultime due foto non lasciano spazio all’immaginazione: la tennista ha puntato su una delle sue due armi vincenti.

Certe tenniste, si pensi per esempio alla numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, non hanno bisogno di presentazioni. Sono talmente famose che chiunque, perfino chi non segue regolarmente il tennis, sarebbe capace di riconoscerle e di spendere qualche parola sul loro conto. Altre, invece, non sono arrivate in alto tanto quanto la tigre bielorussa, magari, ma sono ugualmente degne di nota.

Prendiamo Bianca Behulova, ad esempio, che ha 22 anni e che potrebbe avere una carriera meravigliosa davanti a sé. Questa tennista ha origini slovacche e compete prevalentemente nei tornei del circuito ITF. Il che non esclude che tra qualche anno possa tentare di entrare nel circuito maggiore, dove magari, chi può mai saperlo, raggiungerà traguardi d’un certo spessore.

Per il momento, vi basti sapere che nel momento migliore della sua carriera si è spinta fino al 520esimo posto del ranking Wta e che ha collezionato un discreto numero di successi. Cifre che ci fanno ben sperare, per l’appunto, circa il modo in cui potrebbe evolversi, tra non molto, il suo cammino nel mondo del tennis.

Occhi puntati sul décolleté: bikini da bollino rosso per Bianca Behulova

Non è ancora famosa quanto la Sabalenka, dunque, ma Bianca Behulova si è comunque fatta conoscere, e anche piuttosto bene, sui social network. Quando non è impegnata in campo per allenarsi e per migliorare, infatti, la bella tennista di origini slovacche si diverte a produrre contenuti per il web.

Non si tratta di contenuti tematici, ma prevalentemente di foto e di video che hanno un obiettivo soltanto: quello di far sognare i suoi follower. In questa attività eccelle e lo dimostra il fatto che ad ogni contenuto riesca a scatenare una vera e propria tempesta di like e di commenti. I suoi sostenitori sono pazzi di lei e non possiamo dare loro torto, considerando che Bianca è talmente bella che è davvero facile perdere la testa per lei.

Prendiamo le due ultime foto, per esempio: la tennista ha sfoggiato un bikini bianco e si è lasciata immortalare in tutto il suo splendore, accertandosi che gli scatti si focalizzassero su una delle sue armi più pericolose. Ha un lato B da urlo, ma anche un décolleté che avrà fatto impazzire, ne siamo sicuri, chiunque la segua su Instagram.