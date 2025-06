Tennista-sirena avvistata a Capri: il minuscolo bikini fa impazzire i follower

Un po’ tennista e un po’ sirena: l’atleta canadese si gode la dolce vita sfoggiando un bikini minuscolo ed è subito standing ovation.

Come spesso accade nel mondo dello sport, anche lei è diventata un’atleta per “influenza” familiare. Ad ispirarla fu, più precisamente, il maggiore dei suoi fratelli, che ha iniziato a giocare a tennis ancor prima che lei provasse ad impugnare una racchetta per la prima volta nella sua vita. Da quel momento in poi, una volta sciolto il ghiaccio, niente l’ha più fermata, almeno per una manciata di anni.

Adesso, però, Charlotte Robillard-Millette, la tennista di cui stiamo parlando, non gioca più. Ha smesso. Sebbene fosse decisamente promettente e nonostante al di là dell’Oceano in tanti riponessero molte aspettative in questo astro nascente dello sport, ad un certo punto non se n’è fatto più nulla. Galeotta sarebbe stata la pandemia da Covid-19, in seguito alla quale l’ex professionista di origini canadesi ha deciso, all’improvviso, di non scendere più in campo.

Resta però ancora traccia, per fortuna, dei tanti e discreti successi che ha collezionato mentre era ancora in attività. Iniziamo col dire, giusto per rendere l’idea di quanto fosse talentuosa, che nel giugno 2015 balzò nientepopodimeno che al posto numero 4 della classifica mondiale juniores. Due anni prima, aveva vinto il titolo under-16 all’Orange Bowl, il che spiega come mai si pensasse che fosse destinata a sfondare.

Dal Canada a Capri per incendiare i cuori dei follower

Una volta approdata nel circuito professionistico, però, non è riuscita ad essere all’altezza delle aspettative. Il suo best ranking in singolare è stato 523, mentre nel doppio, nel maggio del 2017, ha raggiunto la posizione numero 231, conquistando in questa categoria due titoli ITF.

Poi, come detto, per motivi sui quali non ha mai inteso soffermarsi, ha mollato la presa e lasciato il tennis. Ad oggi non si hanno informazioni precise sulla sua nuova professione, mentre è evidente che abbia un grande successo sui social network. Hanno fatto furore, a tal proposito, tutte le bellissime foto che ha pubblicato, nei giorni scorsi, per documentare la sua vacanza nel Bel Paese.

Prima è stata sul lago di Como, poi a Capri, ed è qui che ha sfoggiato alcuni bikini roventi che, manco a dirlo, sono stati pane per i denti dei suoi numerosi follower. Ex tennista, o provetta sirena?